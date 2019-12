“Ofrenda”, teatro de títeres para adultos en el Museo del Hombre Chaqueño

“Ofrenda” de Silvia Granada y Silvio Villalba, ambos del grupo Bermejo, es una propuesta seleccionada a partir de la entrega de proyectos para producciones de teatro de objetos destinado a público juvenil y adultos.

"Para nosotros es una enorme alegría poder crear estas herramientas y que la comunidad las aproveche y se apropien", celebró Walter Carbonell a cargo del Departamento de Teatro (dependiente del Instituto de Cultura del Chaco).

Además, realizó un balance de su gestión, resaltando algunas de las actividades diseñadas desde el área de Teatro. "Este último tramo de la gestión hemos llevado adelante varios concursos para visibilizar, acompañar y fortalecer a la comunidad teatral y titiritera de la provincia. El 1er concurso de dramaturgia, que visibiliza a los escritores dramáticos chaqueños y que además da origen a la Comedia Chaqueña, el concurso para producir y dirigir la comedia chaqueña y el concurso a la producción de teatro de títeres".

OFRENDA

Se trata de un proyecto del grupo Bermejo. Interpretado por Silvio Villalba y Silvia Granada; Tuni Bóveda y Marcelo Reynoso en asistencia; Pin Figueroa en musicalización; Hugo Barrios instrumentación; José Bejarano en diseño gráfico, Abelardo Duarte en diseño lumínico y operación de luces e Isi Sosa Granada en fotografía.

“’Ofrenda’ es un homenaje. Es nuestra forma de rendir homenaje a los que han venido antes y que llevan al producto cultural que tenemos hoy en día en nuestra región”, afirmaron desde el grupo Bermejo y detallaron su proceso creativo: “Hay detrás toda una producción que empieza con la idea original, después ponerlo en escena y contar con todas las personas que ayudan a dar vida a esta idea: El guion, los ensayos, el aporte de la musicalización y de las luces que son fundamentales”.

Además, reflexionaron acerca de este noble arte que es el teatro de objetos. “Los títeres desde sus orígenes son un elemento artístico que llega a todas las edades. Por ejemplo, nuestra propuesta no es para público infantil, no porque no la puedan ver los niños, sino porque la dinámica es para personas más grandes”.

Consultados acerca del lenguaje que se trabaja desde esta rama del arte, manifestaron: “Los títeres dependen de la técnica de manipulación que se elija, sus ritmos y propuestas. Nosotros planteamos ‘Ofrenda’ a partir de distintas imágenes y secuencias, y en cada una de ellas usamos diversas técnicas y por ello el ritmo es distinto.”