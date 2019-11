En el NEA, piden rever las alianzas del radicalismo

El actual presidente del Nuevo Espacio Abierto en Resistencia, y concejal electo por Chaco Somos Todos, Dino Ortíz Melgratti, se plantea la necesidad de rever las alianzas políticas actuales entre el radicalismo y otros movimientos.

"A raíz de lo sucedido en el día martes en la Cámara de Diputados, cuando el diputado del PRO Luis Obeid se levantó de su banca y no estuvo presente en el momento de ‘votar en bloque’ para que Leandro Zdero sea vicepresidente primero de la Legislatura, es que hemos propuesto este debate hacia adentro y afuera del partido radical", dijo el presidente del NEA en Resistencia.

"Nos parece que éstas y otras actitudes anteriormente tomadas, como fue en pleno proceso de la toma del crédito billonario para pagar la deuda de SEChEEP, la cual según él no criticó porque no poseía información, nos hace replantearnos las alianzas que tengamos, ya que para nosotros al realizarlas no las tomamos como meramente electorales, sino con el objetivo de confluir en estrategias y planteos políticos a lo largo de la gestión.”, expresó.

“Creemos que la Unión Cívica Radical viene siendo hace mucho tiempo generosa en ceder espacios a otros movimientos políticos, algunas veces con resultados positivos y en otras ocasiones negativos, llamamos a todos los dirigentes y militantes a trazar nuevamente el rumbo de las futuras decisiones políticas” cerró Ortíz Melgratti.