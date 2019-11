"La UCR no tiene nada que ver ni ideológicamente, ni estrategicamente con el Pro", asevera Domínguez

El legislador provincial Hugo Domínguez sostiene que “es una vergüenza que Obeid no haya acompañado a Zdero”, al momento de votarse para el vicepresidente primero del cuerpo. Asevera que la UCR no tiene nada que ver ni ideológicamente ni estrégicamente con el Pro.

El diputado provincial Hugo Domínguez salió al cruce de su par, Luis Obeid por haberse levantado de su banca y no votar junto al interbloque de Chaco Somos Todos por Leandro Zdero omo vicepresidente primero de la Legislatura. “Es una vergüenza que el diputado Obeid se retirara cuando había que votarlo a Zdero”, apuntó Domínguez, a lo que luego acotó que la UCR “no tiene nada que ver con el PRO, ni siquiera es un aliado estratégico, porque no acompaña con su voto a la UCR en la Legislatura”.

“No tenemos nada que ver ni ideológicamente ni estratégicamente”

El legislador provincial de Encuentro Cívico recordó que su sector político en el Chaco acompañó al dirigente radical nacional Ricardo Alfonsín, cuando en la última Convención partidaria se planteó que había que marcar las diferencias ideológicas con el PRO. “Eso está firme, sobre todo teniendo en cuenta que el representante del PRO en la provincia, no sólo no acompaña a la UCR, sino que por el contrario acompañó las políticas de gobierno de Peppo y ahora va por las propuestas de Capitanich”, afirmó Domínguez.

“No acompañó con el caso SEChEEP ni con el Juicio político a Peppo”

Luego recordó que las “actitudes” de Obeid se ven representadas no sólo con no acompañar a Zdero en esta ocasión, sino que también tuvo esas actitudes por ejemplo cuando se votaron temas sensibles como lo fue el caso del crédito para pagar la deuda de SECHEEP, cuando “no se sumó a las críticas del bloque por no tener información de en qué se iba a gastar el dinero”, aseveró.

También precisó que el representante del PRO tuvo una actitud similar de “no acompañar el pedido de juicio político al Gobernador Domingo Peppo ante los flagrantes casos de corrupción en este Gobierno”.

“Seguramente la UCR del Chaco tendrá que plantearse de inmediato el distanciamiento del PRO que representa Obeid, ya que no ha demostrado de ninguna manera una tarea en conjunto, desmantelando cualquier posibilidad de trabajar en bloque y como oposición crítica y responsable”, subrayó Domínguez.