Peppo recibe a intendentes electos radicales

El gobernador Domingo Peppo recibe hoy martes, a los intendentes radicales electos, Ariel “Quitito” Lovey (de Quitilipi) y Marcelo Angione (de Makallé). En la oportunidad, el primer mandatario provincial asegura a los jefes comunales que tienen a disposición la información provincial que necesiten para trabajar en sus plataformas de gobierno.

“Nos ponemos a disposición para que puedan trabajar en su propuesta de gobierno y comenzar el 10 de diciembre con toda la información que necesiten”, expresa Peppo, al indicar que los futuros jefes comunales plantearon sus proyectos, preocupaciones y demandas importantes.

El gobernador destaca que durante estos 4 años, desde su gestión de gobierno se trabajó con todos los municipios, sin importar los colores políticos. “No hay una localidad en la que no hemos intervenido con nuestras políticas públicas. Desde que asumí me comprometí a mejor la calidad de vida de los chaqueños y chaqueñas sin importar el lugar de la provincia que habiten”, expresa Peppo, tras desearle a los dos mandatarios una excelente gestión.

Peppo hace saber que Bruno Cipolini quien ganó el municipio de Sáenz Peña el pasado domingo no viajó a Resistencia por cuestiones particulares pero expresa que el encuentro se concretará en los próximos días.

A su vez, Lovey indica que la reunión fue muy productiva, dado que recibe un municipio con distintas problemáticas. “Tenemos un desafío importante y es el de sacar adelante la ciudad”, dice a la vez que agradece al gobernador Domingo Peppo por propiciar el espacio de reunión y el trabajo conjunto. “Agradezco el gesto porque nos brindó el apoyo y se puso a disposición para que el período de transición se dé de la mejor manera.”, finaliza.