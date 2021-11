El concejal Dino Ortiz Melgratti plantea que el Gustavo Martínez debe dejar las chicanas de lado y trabajar para solucionarlo, al referirse al tratamiento de la tracción a sangre.

El concejal por la UCR, Dino Ortiz Melgratti, se refiere a las últimas declaraciones del intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, en las que culpa a la oposición por el no tratamiento del proyecto que prevé eliminar la tracción a sangre. “Reducirlo a que es nuestra culpa que no se apruebe es una chicana muy básica, hay que trabajar en serio éste tipo de problemáticas”



El edil de la capital chaqueña explica que “si bien dentro del proyecto de Código de Tránsito y Transporte figura la eliminación de la tracción a sangre, es un proyecto que engloba muchos otros temas más que deben ser tratados y estudiados apropiadamente, no a las apuradas como pretende el intendente”



“Además hablar de eliminación de la tracción a sangre es no conocer la problemática tampoco, hay que lograr la sustitución de ella, para que los carreros puedan mantener su trabajo en las condiciones adecuadas”, continúa diciendo el concejal radical.



“Soy un firme defensor de los animales, la tracción a sangre debe ser sustituida lo antes posible no sólo por el maltrato animal sino por el caos y accidentes en el tránsito que origina, pero para lograrlo hay que sentarse a trabajar seriamente entre todos los actores involucrados y no apurar con chicanas que no sirven de nada”, concluye Ortiz Melgratti.