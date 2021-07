Influencers marcan tendencias con melodías que acompañan relatos

En pleno auge de las redes sociales, jóvenes de entre 15 y 25 años, deciden y marcan tendencias en las diferentes plataformas. Los adolescentes, hoy conocidos como Generación Z, ponen melodías y crean ambientes con playlists para seguir relatos.

Entre la multitud de etiquetas que definen a esta generación, una de ellas está presentada como un perfil de jóvenes que no leen. Sin embargo, la lectura de libros no pasó de moda y cambia a lo largo de las generaciones sin perder su esencia. Muchos adolescentes eligen y disfrutan de este pasatiempo musicalizando el momento, generando una atmósfera o mood, con diferentes playlists y compartiendo el fanatismo mediante podcasts temáticos. El foco apunta a que el oyente experimente la sensación de sentirse acompañado, a la par y, a la vez, pueda realizar otra actividad mientras se entretiene o informa.

En algunos sectores, ya se escuchan los términos de “Bookstagramers” o “Booktokers”, jóvenes que la rompen en las redes sociales. Estos son los nuevos influencers de libros que generan la nueva tendencia de esta Generación Z, mostrando una impronta al momento de relatar y llevar al oyente a otra realidad, de la forma más impactante y derribando estereotipos de que la lectura es de nerds.

Una puerta que se abre a este gran mundo de los Booktokers, en la que se puede ver cómo se traslada el Fenómeno Booktok. Mediante entrevistas a jóvenes y adolescentes, se puede acceder a quiénes son los Booktokers y quiénes consumen Booktoks. Sin ir más lejos, la famosa saga de Harry Potter tiene podcasts como Harry: mucho, MUCHO, amor y Podcast 9 3/4 en donde sus conductores debaten sobre interrogantes en la trama y todas las preguntas que su escritora no contestó.

Entre los términos más buscados por los jóvenes en Spotify para introducirse en la lectura se destacan: “música para leer” llegando al 50 por ciento, seguido de “estudio” en un 41 por ciento entre otras palabras como “literatura” y “libros”. A su vez, Spotify detecta que los seguidores de libros y sagas han creado cientos de playlists como Holly Black, From Blood and Ash (libro de Jennifer L. Armentrout), o el libro Red, White and Royal Blue. También, se encuentran los podcasts específicos de recomendaciones de libros como Decime un Libro y podcasts de lectura en voz alta como No ficción | Un podcast de libros o Un Libro Una Hora.

Además, esta tendencia que se da en esta generación que vive en Argentina, se interesa por musicalizar los momentos que tienen que ver con el aprendizaje, el estudio y la concentración para realizar sus tareas del colegio o la universidad. Las playlists que más escuchan los adolescentes y jóvenes para estos momentos son Música Instrumental para Estudiar, Intense Studying e Instrumental Study.

Cuando llega el momento de adentrarse en la lectura como hobbie o esparcimiento, los adolescentes buscan playlists inmersivas como Café, libros, Música para Leer, Reading Soundtrack, Read & Unwind, Reading Adventure, las cuales generan el ambiente perfecto para leer.

Fuente: La Revista del Chaco (www.larevistadelchaco.com.ar)