Lalo Aguilar presenta "Tortugas"

“Tortugas” es el primer lanzamiento del joven cancionista chaqueño Lalo Aguilar, una canción con un poco de pop y mucho de litoral. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales (Spotify, Deezer, Apple Music, etc) y el videoclip se puede ver en el canal de YouTube "Lalo Aguilar Canciones".

“Tortugas es una canción que escribí en Córdoba, en la pensión donde vivía allá por el 2.006. Siempre le tuve cariño, pero muchos años fue solo para mí, no la cantaba en público, hasta que hace unos años, empecé a mostrarla y me di cuenta que me seguía identificando; por eso siempre al cantarla pienso que es mi carta de presentación. Por eso también fue la elegida para el primer lanzamiento”, comenta el cancionista chaqueño al presentar su obra.

“Tortugas” es parte del primer disco solista de Lalo Aguilar, grabado en el Estudio Güe con la producción musical de Esteban Peón y la producción ejecutiva de Esto También Está Sonando. La grabación cuenta con la participación de Luis Piedrabuena en bajo y el video fue filmado por Federico Ramírez y editado por Francis Martina.

El artista

Lalo Aguilar es cancionista del litoral argentino con sensibilidad hacia la canción como disparador de sus composiciones que nacen a partir del juego, el humor y la imaginación, parodiando singularidades de su vida cotidiana. La urbanidad prevalece en su poesía, y en sus canciones confluyen sonidos nacidos de diversos géneros de la música latinoamericana.

En el camino, compartió escenarios con referentes como Jorge Drexler, Seba Ibarra, Ana Prada, Martín Buscaglia, Loli Molina, entre otros. En estos años de proyecto solista, realizó giras por diferentes provincias de Argentina, Paraguay y Uruguay, y está planeando otras por diferentes países de Latinoamérica y Europa.