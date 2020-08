Impulsan la música argentina para los medios de comunicación

Tomando en cuenta que la actividad musical en vivo se encuentra momentáneamente suspendida, desde el Instituto Nacional de la Música consideran que “es muy importante que se generen alternativas que contribuyan a mejorar los ingresos de los artistas argentinos. Utilizar música argentina es una herramienta de vital importancia dado que la difusión de música en los medios de comunicación es una de las variables por las cuales se distribuye la recaudación por derechos intelectuales. Sumado a esta situación, también se contribuye fuertemente en la difusión de nuestra música nacional”, remarcan.

Luego, señalan que ·si bien se solicita que la mayoría de la música que se emita sea de origen nacional, es muy importante recordar que se encuentra vigente la obligación de cumplir con el artìculo 65 inciso A de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el cual garantiza que se emita música de autores o interpretes argentinos, debiendo ser la mitad música independiente”.

Respaldan el pedido más de 60 organizaciones representativas de la actividad musical de todo el país, medios de radio televisión argentina y comunitarios. Las entidades que adhieren:

● SADAIC - Sociedad Argentina de Autores y Compositores

● FAMI - Federación Argentina de Músicos Independientes FA-MI

● CAPIF - Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas

● SADEM - Sindicato Argentino de Músicos - SADeM

● FAM - Federación Argentina de Músicos

● UMI - Unión de Músicxs Independientes (CABA)

● ACMMA - Asociación Civil de Managers Argentinos

● ASIAr - Asociación de sellos independientes de Argentina

● AATIA - Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio

● SATE - Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos

● AADET - Asociación Argentina De Empresarios Teatrales

● MIMM - Movimiento Independiente Mendocino de Músicos y hacedores afines (MENDOZA)

● AMI Plazoleta - Asociación de Músicos Independientes de Trenque Lauquen (BS AS)

● RMS - Red Mujeres en el Sonido

● Músicos en Sintonía Fina por la Inclusión (CABA)

● CLUMVI - Cámara de Clubes de Música en Vivo (CABA)

● SUMA - Santafesinos Unidos por la Música Autogestionada (SANTA FE)

● EL QUBIL - El Qubil Músicos Independientes de Rosario (SANTA FE)

● AMUISE - Asociación de Músicos Independientes de Santiago del Estero (SANTIAGO DEL ESTERO)

● UMITA - Unión de Músicos Independientes Tucumanos Autoconvocados (TUCUMAN)

● MIAS - Músicos Independientes Asociados de Salta (SALTA)

● UNIMUV - Unión de Músicos Villamarienses (CORDOBA)

● MITO - Músicos Independientes de Tandil Organizados (BS AS)

● CIMA - Colectivo de Industrias Musicales Autogestionadas (ENTRE RIOS)

● UEMI - Unión Entrerriana de Músicos Independientes (ENTRE RIOS)

● USMI - Unión Sanluiseña de Músicos Independientes (SAN LUIS)

● SONAR - Músicos Independientes de Córdoba (CORDOBA)

● MIO - Músicos Independientes Organizados (BS AS)

● MOBIA - Músicos del Oeste Bonaerense Independientes Asociados (BS AS)

● MPM - Músicos Populares Misioneros (MISIONES)

● AMI - Asociación de Músicos Independientes de la Plazoleta (BS AS)

● MIPA - Músicos Independientes Piquenses Asociados (LA PAMPA)

● MAIPEC - Músicos Alvearenses Independientes Pensando Colectivamente (MENDOZA)

● AMICHA - Asociación Civil Músicos Independientes del Chaco (CHACO)

● CUCHA - Músicos Platenses Produciendo (BS AS)

● TAMI - Trabajadores y Amigos de la Música Independiente (BS AS)

● MURO - Músicos Rodriguenses Organizados (BS AS)

● UMA - Unión de Músicos de Avellaneda (BS AS)

● MICO - Músicos Independientes de Corrientes (CORRIENTES)

● UNMAR - Unión de Músicos de Mar del Plata (BS AS)

● ACMM - Asociación Civil Música de Mujeres (SANTIAGO DEL ESTERO)

● MUSAI - Músicos Saladillenses Independientes (BS AS)

● AMUB - Asociación de Músicos Unidos por Bragado (BS AS)

● MUEBA – Asociación de Músicos de Bariloche (RIO NEGRO)

● MAPU – Músicas Autoconvocadas Pampeanas Unidas (LA PAMPA)

Coral de la Pampa (LA PAMPA)

● Alpatacos – Músicxs organizadxs (RIO NEGRO)

● Timpano (RIO NEGRO)

● Asociación Amigos Coro Vocacional de San Juan (SAN JUAN)

● Asociación Clásica Riojana (LA RIOJA)

● AMIS – Asociación de Músicos Independientes de San Rafael (MENDOZA)

● MUSAC - Asociación de Músicos de Santa Cruz (SANTA CRUZ)

● ACMIS – Asociación Civil de Músicos Independientes Sanjuaninos (SAN JUAN)

● Sindicato Argentino de Músicos de Cuyo (MENDOZA)

● OMA - Organización de Músicos Autoconvocados de San Juan (SAN JUAN)

● Asociación Amigos de la Percusión y el Samba (BS AS)

● AAMCANT – Asociación Argentina para la Música Coral “América Cantat” (BS AS)

● ICM - Improvisación Colectiva en Mar del Plata (BS AS)

● Blues en movimiento (CABA)

● Momusi - Movimiento de Música para Niños y Niñas (CABA)

● Jazz en La Plata (BS AS)

● Tango Sin Fin (CABA)

● Asociación Mardel Sinfónico (BS AS)

● FADEC – Foro Argentino de Compositoras (CABA)