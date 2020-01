Suba de impuestos: Zdero pretende suspenderla

El legislador provincial Leandro Zdero considera necesario “suspender el impuestazo”. Pide a la actual gestión municipal no se hagan los distraídos, asuman la responsabilidad y el costo que hoy tiene.

Leandro Zdero, diputado provincial de la UCR, planteó la "necesidad de suspender y rever el impuestazo excesivo contra los vecinos de Resistencia“ porque ningún contribuyente podrá afrontarlo ante aumentos que ya superan (en algunos casos) hasta el 200 por ciento”.



En esa línea, Zdero aseguró que: “este incremento no corresponde, atenta contra la confianza de los vecinos que hoy se ven sorprendidos por este brutal impuestazo y no se ven reflejados luego en los servicios. La gente ha recibido boletas de impuesto inmobiliario que rondan del 124 a 166 por ciento, las tasas de 113 a 125 por ciento y lo que han aumentado las valuaciones fiscales de sus inmuebles hasta el 200 por ciento son impagables. Los contribuyentes no van a poder pagar y el municipio demandará a los vecinos”, consideró el legislador radical.

No se hagan los distraídos



Sobre la Ordenanza votada y aprobada en el Concejo de Resistencia, Zdero manifestó: “la actual gestión municipal tampoco puede mirar para otro lado y culpar a la gestión anterior de la que fueron parte. Le han aprobado el Presupuesto en todos los años y si era tan mala la administración que estaba ¿por qué acompañaban con sus votos? ¿por qué no marcaban la diferencia?”, se preguntó sucesivamente. A esto, pidió que ·”no se hagan los distraídos, asuman la responsabilidad y el costo que hoy tiene. Lo debían haber planteado durante la gestión anterior, a la cual también pertenecían y no encontrarnos con esta dura realidad que hoy perjudica el bolsillo de la gente”.

Nueva alternativa en el Concejo



El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical de Resistencia presentó un proyecto de Ordenanza para que el incremento de los tributos municipales no supere el 46 por ciento. “Es un disparador, es una nueva propuesta, pero es necesario discutirla. Lo importante, es darle tratamiento porque los aumentos deberían darse desde el sentido común; con los pies sobre la tierra y desde la racionalidad. El impuestazo que se ha dado es irraciona” los vecinos no lo van a poder pagar; por eso esta alternativa de los concejales radicales debe ser discutida en el Cuerpo”, finalizó el legislador.-