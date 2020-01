Concejales de la UCR, presentan Recurso de Amparo por el aumento de impuestos municipales

Concejales del bloque de la UCR presentarná un Recurso de Amparo ante la Justicia para retrotraer los tributos municipales previo al "impuestazo", dispuesto por Jefe comunal de Resistencia.

“La medida salvaje e insensible, impulsada por el intendente Martínez, no tuvo la evaluación del impacto económico y social para los vecinos, ya que el aumento tributario va directo a los alimentos, servicios y alquileres, por ejemplo, por esta medida que no tiene precedentes en la Municipalidad de Resistencia”, disparó el concejal Carlos Salom.

El bloque UCR no acompañó

Recordó también que “el bloque de la UCR no acompañó la Ordenanza” y por eso en diciembre último, tras la sanción de la norma, el concejal ya había advertido las consecuencias de la medida.

“La situación económica de los vecinos no amerita que le metan la mano en el bolsillo de esta manera salvaje, con aumento de los tributos que exceden hasta tres veces la inflación anual”, resaltó el concejal del bloque de la UCR. A lo que acotó que ante el “mutismo del intendente Martínez y sus concejales, nos vemos en la necesidad de llevar esto a la justicia para pedir un Recurso extraordinario, porque los ciudadanos de la capital así nos lo piden porque ya no pueden soportar los aumentos de alimentos y servicios, y encima castigan a la gente con un impuestazo municipal, con porcentajes de aumentos no acordes siquiera con el proceso inflacionario” adelantó.

Salom justificó la decisión del bloque de la UCR de recurrir a la Justicia en la necesidad de “tomar medidas más pensadas”, porque afirma que “un impuestazo de esta naturaleza, que llega al 190%, se traslada automáticamente a todo el ámbito comercial de la ciudad, ya sean el de alimentos en las categorías mayoristas y minoristas, los servicios, los alquileres, entre muchos otros aspectos del consumo de los ciudadanos”.

“Ganar las elecciones no significa un cheque en blanco”

“Ganar las elecciones y estar al frente del municipio no amerita realizar cualquier cosa o tomar cualquier medida, el voto no es un cheque en blanco, y debe saber el intendente y sus concejales que los ciudadanos están alertas, y esta situación puede generar una crisis social a la que los vecinos de Resistencia no están acostumbrados” remarcó el concejal radical.

“Apelo a la buena voluntad del intendente Martínez y sus concejales para que reflexionen y retrotraigan esta ordenanza de aumento de los tributos, porque no se condice con la situación económica y social del país y menos de nuestra ciudad. Pido diálogo para arribar a un consenso para arribar a una medida más acorde con las posibilidades económicas de los vecinos”, pidió Salom.