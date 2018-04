Intervención del Partido Justicialista nacional: Repudio y cuestionamientos del Frente de Agrupaciones Peronistas

Ante los últimos acontecimientos nacionales y provinciales, el Frente de Agrupaciones Peronistas del Chaco (FAP), integrantes de Unidad Ciudadana Chaco, en un documento suscripto por Oscar Maciel; Daniel Souilhé y Felipe Germán Bittel, expresa:

“1.- Nuestro más enérgico repudio a la intervención del PJ nacional, en un fallo arbitrario e ilegitimo, que pone de manifiesto como el Gobierno Nacional utiliza al partido judicial como instrumento de persecución a opositores y de avasallamiento a los partidos políticos, que son en este esquema de democracia liberal y burguesa, los espacios institucionales en donde se permite a la ciudadanía participar.

2.- Mientras en el Chaco no se revierta la orientación dada a un Gobierno y PJ colaboracionista y a contramano del proyecto nacional y popular, mientras no se asuma que los casos de corrupción tienen más que ver con designaciones de personas ajenas al sentir y obrar peronista, mientras se declame una cosa y se haga otra, mientras quien ha fracasado como conductor del PJ persista como si no ha pasado nada, mientras pretenda incluso postularse por un nuevo periodo, no habrá 2.019 para el peronismo del Chaco, porque cuando el pueblo se cansa hace tronar el escarmiento. Será nuestro desafío que a pesar de esto, haya 2.019 para el pueblo del Chaco.

3.-Si el objetivo es ir por un PJ, a la medida de los traidores que le hacen el juego a este gobierno oligárquico, el pueblo, único artífice de su propio destino, generará los mecanismos para sortear esta trampa, como lo supo hacer a través de la historia.

4.- Esta actitud, demuestra una vez más, la torpeza del iperialismo y sus aliados locales, que como otrora lo hicieron Aramburu, Ongania, Videla y ahora Macri, vanamente creen que el Movimiento Nacional en general y el Movimiento Nacional Peronista en particular, puede ser debilitado, disminuido, o paralizado, por la intervención de una herramienta electoral, como lo son el P.J. Nacional y el de las provincias. Solo el no haber aprendido de la historia, puede hacerlos creer que Peronismo es sinónimo de Partido Justicialista, y que las proscripciones, prohibiciones de nuestros símbolos etc., han hecho mella en esta histórica lucha, abonada por la sangre y encarcelamiento de miles de compañeros y compañeras. Por el contrario, nos han fortalecido y amalgamado en una férrea unidad.

5.- Hoy América Latina sufre los embates más despiadados del imperio Norteamericano, expresado en los planes del Pentágono y la Cía., con políticas desestabilizadoras en Venezuela, Bolivia, con traiciones en Ecuador y remedo de democracia en Argentina y Brasil. Se gobierna discrecionalmente desde lo político, se compran voluntades, el congreso y el poder judicial son disciplinados desde el PE, y desde lo económico social, se somete al pueblo, al hambre, desocupación, desesperanza.

6.- El plan de endeudamiento para profundizar la dependencia extranjera, la corrupción, la destrucción de la agroindustria, las PYMES, y el empobrecimiento de sectores populares y de capas medias, será el sello distintivo con el que pasará a la historia este oprobioso gobierno nacional”.