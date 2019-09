Masacre de Napalpi: Con exhumaciones en fosas comunes intentan determinar crímenes de lesa humanidad

Por orden de la jueza federal Zunilda Niremperger , ante un pedido de la Fiscalía Federal y en los marcos la investigación judicial por la Masacre de Napalpi como crimen de lesa humanidad; el Equipo Argentino de Antropología Forense realizara excavaciones y en su caso exhumaciones en el Lote 39 Fosa de la Matanza en Colonia Aborigen- Machagai - , lugar donde ocurriera la Masacre.

La medida judicial estará a cargo del juez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda y contara con la colaboración del Municipio de Machagai.

El EAAF trabaja desde el año 1.984 en la identificación de desaparecidos en Argentina y desde entonces en la investigación de casos de violencia institucional en más de 50 países como el caso de masacres campesinas en Guatemala y El Salvador y recientemente en la identificación de los soldados argentinos caídos en Malvinas.





Mural de la Masacre de Napalpi

En el lugar se encuentran referenciados 4 lugares donde podrían encontrarse fosas comunes y el trabajo podría realizarse en más de una etapa , de acuerdo a la dimensión de las tumbas , el trabajo que demanden y también la cuestión climática.

El historiador del pueblo qom , profesor Juan Chico, refirió : “ Entendemos como muy importante el trabajo que va realizar el EAAF, como parte de toda la reconstrucción que se viene realizando. Los antropólogos que intervendrán tienen mucha experiencia en el trabajo en fosas comunes de masacres campesinas o indígenas en Guatemala y el Salvador . Los crímenes cometidos por el Estado Nacional , contra los pueblos indígenas , no deben quedar impunes ; para que no vuelvan a ocurrir nunca más , no solo contra los pueblos indígenas , sino contra ningún grupo humano .Tenemos que tener respeto hacia el otro, porque todos somos seres humanos.

El Juicio por la Verdad

La Fiscalía Federal lleva adelante una investigación sobre los hechos históricos conocidos como la Masacre de Nalpalpi, ocurrida en el año 1924 con el criterio de que constituyen crímenes de lesa humanidad y el Estado Nacional tiene la obligación de juzgarlos en función de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.

El acta de apertura de esa investigación refería “creemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan , para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos y saber quiénes son los máximos responsables y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución; para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas…La reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas….”

La investigación logro reunir los testimonios del sobreviviente como Pedro Balquinta y Rosa Grilo y de los hijos de las sobrevivientes Melitona Enrique- Mario y Sabino Irigoyen - y de Rosa Chara. Carmen Delgado - .

Así también el trabajo de investigadores e historiadores sobre Napalpi y Genocidio Indígena como Mariana Giordano , Marcelo Musante , Lena Davila , Pedro Solans , Juan Chico , Alejandro Covello , Darío Aranda , Marcelo Valko , entre otros .

Asimismo los informes y documentación delMinisterio del Interior y de Defensa de la Nación, del Archivo del Congreso Nacional , del Archivo Histórico del Chaco , del Superior Tribunal del Chaco , del Aero Club Chaco , del periódico el Heraldo del Norte y materiales de Robert Lehmann- Nitsche del Instituto Iberoamericano.

Con las excavaciones se daría por concluida la investigación y la Fiscalía requerirá al Juzgado Federal , la apertura de un juicio por la verdad- al no existir imputados con vida - , con la pretensión de que sea oral y público y con el objetivo de que se dicte una sentencia que reconstruya la Verdad de lo sucedido y establezca las responsabilidades pertinentes.