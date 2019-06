Indignación en ATECh por proyecto de expropiación de terrenos del InSSSeP

Desde ATECh, expresan malestar con un proyecto de Ley de expropiación de tierras, ubicadas en General San Martín y que son propiedad del Instituto de Seguridad Social, Servicios y Préstamos.

En un documento que suscribe Myriam Rosa Petrovich, secretaria general de ATECh, expresa: “Se propone que el InSSSeP regale terrenos en la localidad de General San Martín, con absoluta liviandad por parte de dos legisladores pertenecientes a la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, demostrando además absoluta deslealtad hacia el organismo de Seguridad Social al cual pertenecen como afiliados; tal es lo que surge de la lectura del proyecto de Ley Nº 2.669/18 del 14/06/18”.

Considera ATECh que “el InSSSeP no se encuentra en condiciones económico-financieras para este tipo de ‘donación encubierta’ (venta al precio simbólico de un peso (1) para un organismo recaudador (ATP) liquidando su patrimonio inmobiliario como ha ocurrido en otras ocasiones; lo que demuestra que el Estado provincial siempre ha tomado al organismo como botín político, liquidando no solo sus bienes, sino también sus finanzas a través de la ubicación de personal (punteros y amigos) en forma directa o adscriptos, o con jubilaciones de privilegios y haberes del primer mundo (eliminación del tope jubilatorio con la nefasta Ley 7.820/16) sufriendo los afiliados las consecuencias con recortes y restricciones en todos los servicios de la Obra Social y pagos históricos en el sector seguros, no solo por su monto sino también por lo antiguo de su gestión”.

A partir de lo expuesto, ATECh rechaza “enfáticamente proyectos politiqueros de esta naturaleza”, y alerta “al conjunto de los afilados al InSSSeP convocándolos a estrechar filas en defensa del patrimonio del organismo de la Seguridad Social amenazado además por los mal denominados decretos de préstamos otorgados por el Poder Ejecutivo al InSSSeP y que figuran en los balances desde el año 2.014 y sobre los cuales la Cámara de Diputados ha mantenido un sugestivo silencio ante las presentaciones efectuadas por la ATECh ante la Presidencia de ese Poder del Estado provincial”.