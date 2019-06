SEChEEP: "El Gobernador falta a la verdad", acusan legisladores provinciales radicales

Diputados provinciales de la UCR salieron al cruce de las declaraciones del gobernador Domingo Peppo respecto de la implementación del programa Chaco Subsidia. Los legisladores fueron contundentes al señalar que “El gobernador falta a la verdad, no debiera hacer política sobre la necesidad de la gente después de haberlos estafado”.

“No se levantó generoso”

Al respecto, recordaron que “No es que el gobernador Peppo un buen día se levantó generoso con ganas de subsidiar la tarifa de SEChEEP, lo hace porque en septiembre de 2.018 firmó un consenso fiscal con la Nación a través del cual, a cambio de recibir más recursos, la provincia pondría en marcha un programa para subsidiar las tarifas de energía y también del transporte”.

“Hecho que fue ratificado en febrero de este año mediante la Ley 2.979-F aprobada en la Cámara de Diputados con el voto de los bloques mayoritarios que establece ‘….se financiarán con los recursos provenientes de: una retención del 2 por ciento sobre el Fondo de Participación Municipal, Fondo Solidario Municipal y del Fondo Compensador Municipal hasta 200 millones de pesos anuales, y el 2 por ciento de los ingresos provenientes del Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias hasta la suma de 1.000 millones anuales…’”







La coparticipación creció un 60 por ciento





Y señalaron que “Además de comenzar a percibir dinero por otros conceptos como el impuestos a las exportaciones, a mutuales y cooperativas que antes no recibía provocando que los recursos coparticipables crecieran un 60 por ciento respecto del año anterior, muy por encima de la inflación”.



No pueden rendir cuentas

“La verdad es que el gobernador Peppo no debiera utilizar la necesidad de la gente para hacer campaña política, eso no está bien, sobre todo cuando es su gobierno el que estafa a los usuarios de SEChEEP con facturas impagables, es su gobierno y el de Jorge Capitanich los que no han podido rendir cuentas del destino de los 6.700 millones que le cobró a los chaqueños y no le pagó a CAMMESA”, sentencian los diputados provinciales radicales.

“Es su gobierno el que no puede explicar porque nos cobran 3.79 pesos el kilowatt cuando CAMMESA se lo vende a 2.20 pesos, un recargo de casi el 80 por ciento, y sobre eso se cobra el Cargo Especifico creado en 2.009 por el ex gobernador Jorge Capitanich para hacer obras que no se hicieron y un 24 por ciento en concepto de impuestos”, aseveran.

Cobran y no pagan nada

“No solo generan deuda con CAMMESA sino también con empresas contratadas como por ejemplo la que tiene a su cargo el servicio de generación y abastecimiento de energía distribuida en la central de Misión Nueva Pompeya, le adeudan casi 9 millones de pesos poniendo en riesgo la continuidad del servicio en la zona, entonces basta de mentiras, la realidad es que le cobran a la gente y no pagan nada, hay un desmanejo absoluto”, concluyeron.