El frente Chaco Somos Todos presenta su fórmula: Peche-Azula

La fórmula del frente “Chaco Somos Todos”, integrada por Carim Peche y Alicia Azula, candidatos a gobernador y vicegobernadora, se presentó en la Peña Nativa “Martin Fierro” ante militantes y dirigentes de los sectores que integran esta alianza.

Estuvieron en el acto de lanzamiento los ex gobernadores, Àngel Rozas y Roy Nikisch; los candidatos a intendente de Resistencia, Leandro Zdero; de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini y los presidentes de los partidos que conforman el acuerdo provincial. Participaron legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales, dirigentes y militantes de toda la provincia.

Terada: El cambio empieza el 10 de diciembre”

En la presentación de la fórmula, la diputada nacional de Cambiemos -Coalición Cívica- ARI, Alicia Terada, sintetizó los inicios y objetivos del frente “Chaco Somos Todos”. “Tenemos una fórmula de lujo, Carim Peche y Alicia Azula, en principio porque se cumple con la paridad de género, la mujer aporta otra mirada, otro sentimiento, y porque coinciden en ser dos intendentes exitosos que ocuparon sus cargos en los momentos más duros, Carim y Alicia van a poder cumplir ese cambio que nos pide la gente, no hay dudas que el cambio empieza el 10 de diciembre”.

Nikisch: “Es una fórmula que nos representa por sus valores”

Luego, el ex gobernador Roy Nikisch se refirió a la importancia de los elegidos para las candidaturas a llevar los destinos de la provincia de Chaco, durante los próximos cuatro años. “Desde diferentes sectores de la sociedad y partidos venimos a mostrarle a la ciudadanía que hemos entendido que la situación de crisis que se vive debe ser enfrentada con consensos, de cara a la gente, con claridad en el mensaje, en lo personal estoy convencido y emocionado de saber que hemos logrado una formula con Carim y Alicia que nos representan por sus valores, por sus gestiones de gobierno, Carim fue intendente de la segunda ciudad más importante en momentos de crisis, y Alicia de Barranqueras en situación de crisis anteriores y presentes, y los dos han demostrado que trabajando juntos lo sobrellevaron, esa experiencia será única para la gestión de gobierno, la sensibilidad de los dos nos dan la certeza de que la comunidad de Chaco va acompañarnos”, alentó Nikisch.

Rozas: “El cambio en el Chaco viene de la mano de Carim y Alicia”

Por su lado, el ex gobernador Ángel Rozas celebró el consenso. “Estoy feliz de poder presentar a la ciudadanía del Chaco a nuestra formula encabezada por Carim Peche y Alicia Azula, porque en primer lograr pudimos concretar la unidad partidaria y hombres y mujeres de otros partidos para conformar Chaco Somos Todos, también debemos estar felices porque en esta fórmula se ha dado en la paridad de género que no es un tema menor, y porque hay una renovación generacional y de responsabilidades en Carim y Alicia, en el caso de Carim fue un exitoso intendente de Sáenz Peña durante dos períodos, Alicia hace tiempo conduce Barranqueras con éxito, ambos han sabido gobernar en tiempos de grandes dificultades en el país y la provincia, han sabido administrar con transparencia el dinero público, tienen experiencia y por eso representan en cambio que Chaco necesita”, apuntó.

Peche: “Demostraremos que se puede gobernar de otra manera”

En su discurso, el candidato a gobernador del Chaco, Carim Peche, comentó su relación con los asuntos públicos. “Desde muy chico participo en política acompañando a mi padre, de quien aprendí que la política es la herramienta que tiene la democracia para cambiar la realidad de las personas, sobre todo de los que más sufren”, indicó.

“Y recuerdo que me decía que si se quiere cambiar algo, hay que involucrarse, participar, ocupar espacios, pero siempre sobre la base de valores humanos como la honestidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad. Seguramente sería el camino más difícil y largo, pero el que más satisfacciones me daría, y me hubiese gustado que hoy mi papá estuviese sentado acá”, dijo.

Más adelante, pretendió diferenciarse de las demás ofertas electorales. “Y eso es lo que vengo a ofrecer, a poner en consideración del pueblo del Chaco, la posibilidad de demostrarles que si me eligen, si nos eligen, podemos gobernar de otra manera, porque somos distintos, ni mejore sin peores, tenemos otros principios y otros valores, por lo tanto otras prioridades que empiezan por escuchar y atender las necesidades de nuestra gente, nosotros no nos peleamos por el poder”, señaló Peche.

Luego fue el turno de los cuestionamientos a la situación que vive la provincia. “Hoy tenemos un Chaco con muchos problemas, en lo económico, social, institucional, pero a mi entender el más profundo padecer que veo en la gente de mi provincia tiene que ver con la desesperanza, la desilusión, y cuando un pueblo pierde la fe, las ilusiones y la confianza en sus gobernantes y en las instituciones, estamos frente a un pueblo sin fuerzas, de brazos caídos, sin futuro”, expresó.

Poco después, Peche disparó críticas a la conducción del Ejecutivo Provincial. “Porque el problema de nuestra provincia no es la falta de fondos, los hay y en exceso, el problema es el desmanejo que se hace desde hace mucho tiempo del dinero de todos los chaqueños”, expresó.

En esa línea, el postulante al Sillón de Obligado sumó acusaciones del desmanejo de la provincia. “Por eso, a pesar del buen pasar de la caja provincial, la salud está peor, la educación peor, la inseguridad peor, los servicios públicos peor, el InSSSeP peor, los incrementos de salarios por debajo de la inflación, no se generan fuentes de empleo particularmente para el sector joven, no se hacen obras, desde hace mucho tiempo el Instituto de Vivienda no construye viviendas sociales, populares o rurales para los chaqueños”, cuestionó Peche.

Azula: “Chaco Somos todos esta por encima de proyectos personales”

La candidata a vicegobernadora de Chaco, Alicia Azula, valoró los acuerdos entre los distintos sectores del frente. “Esta construcción no podía ser de egocentrismo ni personalismos, sino de una política generososa y madura, acompañar a Carim es un proyecto que está por encima de las aspiraciones de cada uno, y desde el pueblito más chico tenemos que lograr el consenso”, indicó la actual intendente de Barranqueras.

Así también, Azula habló del momento en el que se da a esta postulación. “Me comprometo junto con Carim, a poner al servicio de la provincia mi capacidad de trabajo, mi honestidad y mi vocación de servicio, porque tanto el país como la provincia están viviendo un momento bisagra, no serán unas elecciones más, decidiremos qué país y que provincia queremos”, exhortó Azula.