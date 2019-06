El reclamo legislativo por recomposición salarial llega a la comisión de Hacienda

Los diputados provinciales integrantes de la comisión de Hacienda y Presupuesto recibieron este lunes a dirigentes de la Asociación Gremial Empleados Legislativos (AGUEL).

Los legisladores estuvieron encabezados por el presidente de la cartera, Juan Manuel Pedrini, junto a los diputados provinciales Juan José Bergia, Irene Dumrauf, Rubén Aquino, Leandro Zdero, Carina Batalla, a los que sumó la diputada provincial Gladis Cristaldo.

La AGUEL estuvo representada por el secretario general Luis Núñez, acompañado del secretario adjunto, Eduardo Dellamea; el secretario de Actas, Hugo Locket; el secretario de Finanzas, Juan Carlos Zcako, la secretaria de Jubilaciones, Lorena Contreras y el secretario de Prensa, Germán Prieto. Los gremialistas explicaron la iniciativa que impulsa el gremio legislativo para la recomposición salarial de los trabajadores del Poder.

En ese marco, Núñez indicó que “el salario de los legislativos se encuentra depreciado en cuanto a los aumentos percibidos en los demás poderes del Estado, lo que genera una diferencia muy fuerte que se viene repitiendo año tras año, considerando que se debe equiparar el salario de los tres titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial los que deben ganar igual”. En ese sentido, dijo que “se trata de reasignar recursos para que derrame una mejora para todos los trabajadores ya que esto generaría que no se desnaturalice con tanta inequidad el sueldo legislativo”.

Por otra parte, Núñez sostuvo que “esta situación hay que corregirla con un nuevo régimen proporcional que establezca igualdad entre los poderes y reasignar el proporcional entre el presidente de Cámara y los diputados”.

Otra de las cuestiones que plantearon los gremialistas “es la situación de los empleados de las categorías más bajas"remarcando que "hay que sacarlos del salario que asciende a un monto que alcanza para una Canasta Básica Alimentaria (CBA) y que lleguen a un nivel de Canasta Básica Total (CBT). Asimismo plantearon la situación de los retirados, que “al no percibir determinadas bonificaciones y los pagos no remunerativos y no bonificables, pierden un 30 por ciento del salario del personal activo”.