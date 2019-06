Internas UCR: Curin pide "consensos reales" para cerrar acuerdos

Tras reunirse con dirigentes y militantes del movimiento Somos Parte en el Circuito 7B de Resistencia donde anunció su precandidatura para renovar banca en la Legislatura, el diputado provincial Pablo Curin destacó: “queremos renovar la banca para reafirmar nuestro compromiso de articular acuerdos y consensos en el marco de la diversidad y el pluralismo para legislar en favor del bien común de todos los chaqueños, basándonos en la planificación como línea rectora, que es contraria a la improvisación, que genera enormes costos a una sociedad como la nuestra que tiene escasez de recursos. Consideramos que los fondos públicos deben repartirse con equidad y justicia para atender a todos los sectores. Basándonos en esa premisa venimos trabajando desde nuestro bloque. Sabemos que la tarea es inmensa y falta mucho por hacer, es por eso que queremos seguir con esa labor”, remarcó.

“Queremos encabezar una opción para seguir trabajando fuertemente para presentar propuestas de legislación que apunten a resolver los problemas reales de la gente, la educación, la salud y asegurarles a los productores que van a contar con recursos para seguir produciendo después de las grandes inundaciones que sufrieron, dándole y garantizándole competitividad y sustentabilidad a la producción chaqueña”, apuntó Curín.

“Es inimaginable que en pleno siglo XXI todavía existan localidades del interior que no tengan agua potable, cloacas y deficitarios servicios de energía con facturación extraordinaria” continuó el legislador provincial.

Mirando las internas dentro de la UCR

Al ser consultado sobre una eventual interna dentro de la UCR o de la alianza Chaco Somos Todos, el diputado Curín coincidió con lo señalado por la precandidata a gobernadora, Alicia Azula, quién expresó recientemente la posibilidad de un acuerdo con otros sectores de la UCR para evitar las internas: “Hay un montón de detalles no menores que hay que analizar y hay que cerrar no solo una fórmula provincial, sino los máximos acuerdos que incluyan pueblo por pueblo, concejal por concejal y diputado por diputado. No es posible una unidad imponiendo supuestos consensos y relegando aspiraciones de diferentes sectores internos”.

Para finalizar, Curín aseguró que “no se trata de nombres propios porque todos tenemos las mismas aspiraciones, pero una verdadera unidad que nos garantice un triunfo provincial, se logrará con consensos reales y con las personas que cuenten con verdaderos y sólidos apoyos territoriales”.