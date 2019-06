En marcha el Plan Piloto y a la Capacitación en Servicios de Techo, en Fontana

En el barrio Nuevo Lavalle de Fontana se realizó el miércoles por la mañana, el acto de inauguración del Plan Piloto y la Capacitación en Servicios de Techo para la emergencia habitacional e hídrica. “Este Plan fue uno de los logros conseguidos a través de la lucha y movilización de las organizaciones y movimientos sociales”, dicen desde la Marcha Chaco Dice Basta, organización en la que se agrupan la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Federación Nacional Campesina (FNC), Originarios en Lucha, Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Partido de los Trabajadores y el Pueblo (PTP).

En el acto estuvieron dirigentes y representantes de General San Martín, Maipú, La Leonesa, Machagai, Makallé, El Espinillo y de los barrios Lavalle, San Pablo, Taqai, Lapachito, Evita, Mapic y Timbó. También participaron funcionarios del Municipio de Fontana, la UPCP y CEPA.

Rodolfo Schwartz, secretario general del PCR, presidente del PTP, arquitecto y parte del equipo técnico del Plan Piloto dijo que “hubo años de luchas provinciales y locales. En muy malas condiciones muchos compañeros tuvieron que ocupar tierras más urbanas por la necesidad, empujados del campo por el éxodo de una política nacional que ha dejado todas las economías regionales en un desastre. Hay necesidad de tierra primero. Y después de un proceso de ida y vuelta con la municipalidad se logró este loteo, que es parte de un proyecto que entregamos al intendente de integración urbana de toda esta zona y que tiene que ver con infraestructura y espacios de recreación públicos”.

Por otra parte, destacó que hoy en el Chaco hacen falta alrededor de 150 mil soluciones habitacionales y que con la CCC, la Unión Campesina, la Federación Nacional Campesina y Originarios en Lucha iniciaron un camino hace muchos años y estas propuestas de vivienda y servicio de techo, muchas ya construidas, son banderas de lucha.

Con respecto al Plan Piloto que se lanzó, Schwartz enfatizó: “Los compañeros que están acá quieren vivir de un trabajo digno, porque están haciendo un trabajo precarizado. Lo que acá se hace es el logro de una enorme lucha como la Marcha Chaco dice Basta. Se provee de materiales y no todos los compañeros van a tener un plan de 6.500 pesos. Estamos luchando para que vengan 50 mil planes de esos a la Provincia y que los servicios de techo se hagan de a miles, aportando el gobierno los materiales que hacen falta y articulando con los municipios”.

También mencionó la necesidad de este tipo de experiencias para que los jóvenes profesionales y los estudiantes universitarios estén al servicio del Pueblo. Finalmente, anunció: “Vamos a demostrar que son un éxito estos prototipos, que se pueden hacer con distintos materiales de nuestra zona, que somos trabajadores y que lo podemos hacer con eficiencia y lo tenemos que replicar en todos los lugares donde hace falta porque son decenas de miles los compañeros que no tienen un techo digno donde poder vivir".

"Una historia de luchas"

En la lista de oradores, tuvieron la oportunidad de hablar Teresa Vargas, delegada del barrio Nuevo Lavalle, que saludó y agradeció a quienes que vinieron del interior y de los diferentes barrios de Resistencia. En ese contexto, expresó: “Estoy muy emocionada por empezar la capacitación que desde diciembre estamos esperando que con la lucha de todos los compañeros y el esfuerzo al fin se va hacer”.

Helena Escalante, otra de las delegadas, dijo: “Estábamos en otro asentamiento y a través de la lucha de todos nos logramos ubicar en este lugar. Sabemos que falta mucho, a veces cuando llueve tenemos problemas en el camino. Somos conscientes que, si no luchamos, no caminamos, el gobierno no va a venir a preguntarte si te falta un techo y te va a regalar. Con la caminata también se logró traer dos copeos al barrio. Hay días que uno quiere bajar los brazos y se pregunta si será posible y sí, llegó”.

Por otro lado, Ramona Pinay, dirigente de la CCC de Fontana, destacó el trabajo de las organizaciones sociales y declaró: “La Corriente Clasista y Combativa, La Federación Nacional Campesina y Originarios en Lucha son banderas de lucha. Si a 20 cuadras de la Casa de Gobierno estamos así, imagínate El Impenetrable, que necesitan más. Los compañeros quieren capacitarse, quieren saber cómo es, porque la forma de tener una vivienda en el campo es con la madera que no van a venir a buscar a Resistencia. Estamos orgullosos de todos los compañeros que están, bienvenidas a todas las localidades, los capacitadores, dirigentes, compañeros y compañeras. Vamos a seguir, vamos a marchar, vamos a acampar, vamos a cortar la ruta, vamos a ser reprimidos, encausados por nuestras tierras, pero vamos a seguir adelante. Hubo muertes de compañeros, como Mártires López, que no lo podemos olvidar porque es un ejemplo de lucha de los originarios que se puso al frente”.

Gladys Fabretto, dirigente de la CCC provincial, manifestó: “Que estemos hoy acá es el fruto de la lucha de cada uno de los compañeros que integran las distintas organizaciones de nuestra bandera. Sabemos que en las calles es posible conseguir y reivindicar los derechos y tenemos que unirnos mucho más porque se vienen tiempos difíciles para nuestro Pueblo. Hicimos el esfuerzo de estar acá. En Resistencia se está llevando adelante una movilización en contra de los desmontes que traen inundaciones y afectan a nuestros compañeros más lejanos, como los compañeros de El Impenetrable y muchas otras zonas. Quiero felicitar a las compañeras que van a acceder a su casa, que es fruto de su lucha y de haber resistido a estas políticas que quieren despojarnos de lo poco que tenemos”.

Se contó también con la participación destacada de Noemí Romero, de la UPCP, que declaró: “Esto es muy importante porque acá se ve la reivindicación de la lucha de los compañeros y nosotros como UPCP, nuestra compañera Gladys Fabretto y todos ustedes nos acompañan y estamos en la calle. Solamente decirles felicidades y vamos por más. Me parece importante reivindicar a los compañeros que luchan para tener su techo propio. Nos vemos, como siempre, en las calles”.

Brindó sus palabras también como representante de la Municipalidad, Rafael Ojeda, secretario de Obras y Servicios Públicos. Comentó que el intendente no pudo estar presente por compromisos previos inherentes a su función y destacó el trabajo de las organizaciones, comprometiendo el apoyo del Municipio a mejorar la calidad de vida en el nuevo barrio.

El Plan Piloto y a la Capacitación en Servicios de Techo

Este proyecto consiste en la capacitación y construcción de cuatro modelos de Servicio de Techo. Se realizará las bases, estructura y techo y los beneficiarios podrán concluir la vivienda con los materiales de los que dispongan en un tiempo promedio de entre diez y quince días. El Plan tiene los beneficios de brindar una solución rápida, con materiales de la zona como el quebracho colorado y el espinillo, y ocupando mano de obra local.