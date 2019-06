El PO desconfía sobre supuestos casos de gripe A

Desde el Partido Obrero expresaron preocupación porque “en los últimos días se ha extendido una epidemia silenciosa y mortal en Resistencia de gripe A. De los casos que hemos podido recabar, hay al menos tres muertos por ella en los últimos días”, mencionan.

“La epidemia se agrava porque no se ha realizado ninguna campaña pública de vacunación, la población no está advertida y no se toman los recaudos correspondientes en materia de higiene en los edificios públicos y centros de concentración. La epidemia también ha comenzado a golpear en las escuelas, a medida que se van registrando casos en establecimientos educativos”, plantean

Según mencionan, “En la escuela 169, en la Normal, en el Jardín Mirada Tres, en el de UPCP, se han denunciado casos. En la comisaría del Barrio Guiraldes, varios detenidos fueron contagiados por un detenido que contrajo la enfermedad y fue trasladado allí enfermo”.

“La gravedad de la situación contrasta con el silencio y la inacción de las autoridades”, aseguran en el PO.

Además, afirman que “el hospital está colapsado de casos de gripe, a los que atiende con faltantes de todo tipo”.

Reclaman en el PO:

1) “que la población sea informada sobre cuántos casos detectados hay, donde y cantidad de muertes hasta el momento”.

2) “que se tomen medidas urgentes para cortar la propagación: campaña de higiene de centros de concentración, vacunación de masiva, cierre de establecimientos laborales y escolares en caso de ser necesario, y una partida de emergencia para los gastos que demande atender la emergencia en los hospitales públicos de la provincia”.

Confirman que “hoy, Aurelio Diaz y Juan García han solicitado audiencia con el ministro de Salud para transmitirle estos reclamos”.