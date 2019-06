APTASCh va a paro el jueves 6 y viernes 7

Desde APTASCh indicaron que “el paro se da en rechazo a la propuesta del gobierno de sumar un corrimiento de cargo, que significa menos de un 5 por ciento de incremento; y de 500 pesos más en refrigerio, que son no remunerativos, al aumento decretado en marzo, que siguen siendo insuficientes. Los salarios en salud pública están cada vez más deprimidos y exigimos recomposición en serio”, a la vez que apuntaron que “los ingresos de la provincia producto de la coparticipación han crecido de una manera extraordinaria, pero los trabajadores no vemos absolutamente nada de eso. Por lo contrario, seguimos siendo el factor de ajuste de un gobierno que demostró no tener ni un poco de interés en la gente”.

Por otro lado, desde APTASCh también manifestaron que “reclamamos que se inicie el proceso de regularización de los trabajadores precarizados en salud, priorizando los criterios de antigüedad en funciones y que establezca un plan de regularización que abarque a todos los precarizados que cumplen funciones efectivas en el sistema”. “Tenemos compañeros que desde hace años están en estas condiciones, y es fundamental e imprescindible que tengan lo que merecen”, acotaron.

Finalmente, el paro también se convoca en reclamo a “mayor presupuesto para el funcionamiento del sistema de salud público, para contar con más insumos, mantenimiento, equipamiento e infraestructura”.

“La salud no puede esperar, necesita respuestas urgentes, necesita decisión y voluntad política de los gobernantes para sacarla de la crisis terminal en que está hoy sumergida”, finalizaron.