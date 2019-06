Gustavo Martínez va por la reelección de Peppo

Rodeado de intendentes, representantes de todas las regiones de la Provincia y 46 localidades, el dirigente de la Corriente Encuentro por Resistencia (CER), Gustavo Martínez pidió “buscar la unidad de esta fuerza política, serenidad a la militancia y terminar con las divisiones dirigenciales de si uno pertenece al peppismo, al coquismo o al gustavismo, porque les hace daño y provoca que se lastimen entre compañeros”.

Durante el encuentro realizado en la sede partidaria local, dejó claro que “no es un escenario sencillo el que se vive en la actualidad” y que “no lo será en el futuro en materia política y económica”, y pidió “apoyar a los intendentes en esta situación adversa y a Domingo Peppo para la reelección, buscando la unidad de todos los sectores del justicialismo”. En este sentido habló de la necesidad de que se concrete el cronograma electoral dentro del partido.

Entre los presentes, estuvieron los intendentes de Margarita Belén, Roberto Encina; de Villa Rio Bermejito, Julio Paredez; de San Bernardo, Miguel Sotelo; de Villa Ángela, Adalberto Papp; de Charata, María Luisa Chomiak; de Los Frentones Orestes Paoletti; de La Tigra, Alba Sánchez; de Puerto Bermejo, Isaac Belozo; y de Hermoso Campo, Nicolás Requena.

El dirigente de la Corriente Encuentro por Resistencia (CER) expresó que “desde hace bastante tiempo hemos planteamos la necesidad de construir un espacio mucho más amplio dentro del Justicialismo que convoque a todos los sectores políticos y sociales en pos de sortear una situación de gran adversidad en la política y la economía de la provincia y del país”, y agregó que “seguimos en esa misma línea de pensamiento porque tenemos que tener la capacidad, la humildad, la apertura y la grandeza para requerir a todos los grupos que componen la política. En una sintonía similar, señaló que “esta convergencia tiene que estar inmersa de un profundo desprendimiento de las aspiraciones personales, porque tenemos que ponernos al servicio del colectivo para que podamos solidificar una propuesta que vaya más allá de lo electoral y que nos permita garantizar la gobernabilidad nuestra provincia en un escenario nacional absolutamente complicado”.

Acerca de cómo debe realizarse esta fase de concordancia, sostuvo que “este proceso debe darse con naturalidad, serenidad y responsabilidad porque justamente lo que no puede generarse en esta etapa de selección de autoridades y de evaluación de propuestas, son tensiones adicionales a las normales para poder definir candidatos que nos representen en el futuro”. A demás, señaló que “hay un escenario de tirantez añadida, algo que debemos dejar de lado inmediatamente porque lastima a los chaqueños, y por qué indudablemente vamos a necesitar de todos y cada uno de los ciudadanos para poder gobernar la provincia en el próximo período, ya que no podemos construir desde profundizar diferencias y seguir acentuando la grieta”. Y continuó diciendo que “este es un problema de los dirigentes, no tiene por qué ser un problema del pueblo chaqueño”.

El titular del legislativo comunal de Resistencia afirmó que “tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para lograr un contexto esclarecido que permita la unidad del justicialismo para convocar a todos los demás que quieran ayudar corregir y acercar una respuesta materializable que mejoren la situación del pueblo chaqueño”. A esto, apuntó que “para esto es indispensable que trabajemos en establecer un cronograma dentro del partido poner definiciones concretas”.