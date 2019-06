Concejo Municipal: La emergencia del transporte público de pasajeros no puede ser tratada

La concejal María Teresa Celada, titular de la bancada UCR- Vamos Chaco, dice sentir que no se trató el proyecto de Ordenanza de declaración de Emergencia en el transporte público de pasajeros. Esta iniciativa pasa a comisión de Obras y Servicios Públicos para ser analizado.

La concejal María Teresa Celada (UCR- Vamos Juntos) lamentó que el proyecto de Ordenanza que declara la Emergencia en el transporte de pasajeros modalidad ómnibus, no pudo ser tratado en la sesión de este martes. La iniciativa fue remitida a la comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo para que se reúna junto con la Comisión Permanente de Transporte para poder acordar criterios y tener una normativa. “De caso contrario a partir del 1 de julio no vamos a tener más Transporte Público en Resistencia”, afirmó la edil de la UCR.

Aclaró que el proyecto de Ordenanza fue presentado y es necesario tratarlo porque “entendemos que los usuarios no se pueden quedar sin el servicio”. El proyecto que propone declarar la emergencia en el transporte iniciado en el Concejo “pretende regularizar y determinar los plazos que los empresarios deberán ir cumpliendo las normas y modernizando las unidades”.

La iniciativa que tomó hoy estado parlamentario no pudo ser tratada en sesión “porque hay algunos concejales que no están de acuerdo con el proyecto en general y otros con algunos artículos”, precisó Celada a la par, afirmó: “Esta situación no beneficia a ninguna de las partes, ni a los choferes ni a los empresarios”, y remarcó: "Lo que se busca es garantizar el transporte para los usuarios”. Además, el proyecto propone determinados “requisitos que los empresarios van a tener que cumplir, recorridos, frecuencias e inscripciones de los conductores en el Registro Municipal de Choferes Ómnibus de Resistencia”.

Finalmente, la edil expresó: “No podemos estar en contra de un proyecto que no conocemos” y, además, deslizó sumó otras críticas al Ejecutivo Municipal que “no realizó las presentaciones oportunas en tiempo y forma”. “La comisión de Obras Públicas se pondrá a trabajar y debe convocar a los miembros de la Comisión Permanente”, subrayó Celada, mientras que, al mismo tiempo, se preguntó: “Cómo están las calles y la iluminación? ¿Qué acompañamiento y qué controles le otorga la Municipalidad al Servicio de Transporte? ¿Por qué la gente se sigue quejando?