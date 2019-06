Causa Ligas Agrarias: La Querella pide prisión perpetua, 15 y 12 años de prisión

La parte querellante en el juicio de la causa de Ligas Agrarias presentó su alegato acusador, con un pedido de penas de prisión perpetua, y 12 y 18 años de prisión para el grupo de cinco imputados por crímenes de lesa humanidad contra integrantes de Ligas Agrarias durante la última dictadura. La causa pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 6, cuando la Fiscalía formalizará su acusación.

“Las Ligas son parte de la memoria colectiva. Una reserva moral para la sociedad, por su método de organización y por su movilización en reclamo de Justicia”; palabras del querellante y hermano de una de las víctimas, Mario Piccolli, durante la mañana de este lunes en la sala del Tribunal Oral Federal de Resistencia en la décima audiencia del juicio oral en el que se formalizó la acusación a los cinco imputados por crímenes de lesa humanidad y el respectivo pedido de penas para cada uno de ellos.

Para el ex militar José Tadeo Bettolli se solicitó prisión perpetua por considerarlo coautor de homicidio agravado por alevosía y número de partícipes. Así también, para los ex policías Miguel Gonzáles y Alcides Sanferraiter. Al ex policía José Rodríguez Valiente se imputó por encubrimiento agravado con el pedido de pena de 12 años de prisión. Para el ex comisario Eduardo Wischnivetzky se solicitaron 18 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. Todos en concurso real entre sí.

Los abogados Duilio Ramírez y Paulo Pereyra presentaron el alegato querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Duilio Ramírez, comenzó con el análisis de las pruebas que fundamentan la acusación. Luego Paulo Pereyra refirió la autoría y participación de cada uno de los imputados, y la calificación legal para el pedido de pena. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación representada por el doctor Flavio Ferrini adhirió a la totalidad de lo expuesto por la querella del Estado Provincial.

Del mismo modo lo hizo la querella en representación de la familia Picolli, de Mario, quien brindó un marco general de los objetivos que persiguió el terrorismo de Estado con la eliminación de los dirigentes y referentes liguistas.

La causa pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 6, cuando se espera el comienzo del alegato fiscal. De este modo, las defensas iniciarían sus propios alegatos en la semana posterior, luego de lo cual el tribunal estaría en posición de dictar sentencia.