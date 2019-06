Intentarán declarar la emergencia del transporte público de pasajeros

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Gustavo Martínez, junto a sus pares Gricelda Ojeda (PJ), María Teresa Celada (UCR), y Martín Bogado (Coalición Cívica ARI), presentaron un proyecto de Ordenanza para solicitar se declare la emergencia del transporte urbano de pasajeros modalidad ómnibus por 24 meses. La iniciativa será tratada este martes por el legislativo comunal, y se fundamenta en la proximidad del vencimiento de las concesiones del servicio y la falta de aprobación del nuevo pliego licitatorio. Se busca extender la emergencia por 24 meses, y así unificar la concesión de las cuatro líneas locales con las 7 interurbanas dependientes de la Provincia, para así producir “una armonización del sistema del transporte público de pasajeros modalidad ómnibus”, detalló Martínez.

El titular del legislativo comunal comentó que la iniciativa ingresará en la sesión de este martes y tiene como objetivo pedir que se declare la emergencia del transporte público en Resistencia. “Esto, teniendo en cuenta que el próximo 30 de junio vencen las concesiones otorgadas a las empresas que prestan servicio en las líneas de colectivos que tiene la ciudad, y el pliego licitatorio no ha sido aprobado porque no hay consenso”, dijo. A la par, dijo que los distintos bloques del Concejo que plantean la licitación, a partir de la Ordenanza 12.092, “fue convocada en forma irregular porque los pliegos licitatorios no están aprobados previamente por el Concejo Municipal”.

Martínez expuso preocupación ante la posibilidad de que “el vecino de la ciudad quede el 1 de julio sin colectivos de líneas urbanas”. Sostuvo que es por esto que consideran la necesidad de que se determine la emergencia, a partir de la creación la Comisión Permanente de Transporte en el ámbito de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Municipal establecido en la Ordenanza 12.092.

Unificar las líneas urbanas con las interurbanas

Indicó que se pide declarar la emergencia por 24 meses, hasta el 30 de junio del 2.021, y fundamentó: “De esta manera se va a poder unificar con el final de la concesión de las 7 líneas interurbanas que dependen de la Provincia, y de esta manera se podrá licitar las 13 líneas juntas en una armonización del sistema del transporte público de pasajeros modalidad ómnibus entre las líneas urbanas e interurbanas”. Aseguró que esto es muy necesario debido a que “actualmente son muchos los recorridos que se pisan y cubren los mismos sectores, fundamentalmente en el caso del casco céntrico, donde hay grandes problemas de movilidad y hay que regular esto”.

Y marcó que “es necesario trabajar en un análisis estratégico interurbano, que permita sumar Vilelas, Barranqueras, Resistencia y Fontana, sumando Tirol y Colonia Benítez en lo que es transporte público de pasajeros a escala”.