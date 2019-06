El Manifiesto Argentino Chaco va hacia el armado de un "frente patriótico"

El Manifiesto Argentino Chaco presentó anoche en la Universidad Popular los mecanismos alternativos que existen en la política provincial para el armado de un “frente patriótico”, teniendo en cuenta las próximas elecciones. El principal orador fue el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, quien durante 45 minutos describió la política económica nacional y provincial, brindó pautas de gobierno para el futuro y aseguró que “es bueno renovar”, cargó contra eventuales contendientes políticos en una futura confrontación electoral y anticipó su slogan de campaña.

“Tenemos que recuperar la democracia y para recuperar la democracia tenemos que recuperar la capacidad de administración del Estado, para que esté al servicio de las mayorías populares y no al servicio de las minorías”, dijo el ex gobernador del Chaco ante un auditorio colmado. Capitanich volvió a plantear que el camino es “unidad en la diversidad”, al tiempo que aseguró que el tema hoy es “democracia versus corporaciones: democracia para defender los intereses mayoritarios o ser esclavo de las corporaciones”. “De eso se trata la política, de construir una matriz contra-hegemónica que combata el neoliberalismo. No es menor el desafío que tenemos”, planteó.



Acompañaron a Capitanich, Mempo Giardinelli, Francisco Romero, los intendentes Aldo Leiva (San Martín) y Antonio odas (Fontana), los diputados Hugo Sager y Gladys Cristaldo; el concejal Juan Manuel Chapo y el secretario de Cultura del municipio, Sebastián Benítez Molas, entre otros.