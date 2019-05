Becas Progresar: Finalizan los plazos para presentación de documentaciones

Desde la Coordinación de Becas Progresar del Ministerio de Educación, hicieron saber que el viernes 31 de mayo finaliza el plazo que tienen las instituciones para certificar a los estudiantes que se hayan inscripto en las Líneas de Pueblos Originarios y Estímulos Económicos (renovantes). Luego de que finalice este proceso se comenzarán a conocer los resultados. Cabe recordar que estas líneas de becas tuvieron una prórroga en la inscripción hasta el 30 de abril.

Al respecto, la coordinadora de Becas Progresar, Silvana Sotelo, manifestó que: “la línea de Pueblos Originarios fue una de las que más bajas registró en los inscriptos durante 2.018, no solo en nuestra provincia sino a nivel país. El cambio que introdujo el Gobierno nacional en la modalidad de inscripción para todas las líneas, generó muchos inconvenientes en regiones con dificultades de buen acceso a internet, es por ello que el gobernador Oscar Domingo Pepo y la ministra de Educación Marcela Mosqueda, dispusieron operativos de acompañamiento a las instituciones, para garantizar la equidad en el acceso a la inscripción para los estudiantes”.

“Es así que se articuló con otras dependencias del Estado y municipios que facilitaron espacios con acceso a internet para que los estudiantes puedan inscribirse”, señaló Sotelo. A lo que acotó que: “Este fortalecimiento institucional en la línea de Becas, se viene realizando fuertemente desde el año pasado, para hacer frente a los cambios de requisitos y modalidad de inscripción, para que los estudiantes y las instituciones cuenten con toda la información necesaria. Las instituciones están en permanente contacto con la Coordinación y reciben toda la información necesaria para llevar adelante todos los procesos que se habilitan en plataforma y asistir a los estudiantes”.

Presentación ante ANSES

Este viernes 31 de mayo vence también el plazo para presentar documentación ante ANSES, para aquellos estudiantes que, en la primera tanda, recibieron la notificación de faltante de documentación.

La coordinadora señaló que “según lo establecido por Nación y por el propio Reglamento de Progresar, los estudiantes deben ser atendidos en ANSES sin turno. Hemos tomado conocimiento a través de reclamos que realizan los estudiantes, de que algunas UDAI no los atendieron por no tener turno. Por este motivo nos comunicamos con el jefe regional de ANSES, con quien mantenemos una buena relación, para articular una mejor atención a los estudiantes que se presentan por este motivo”.

“Entendemos que las oficinas de ANSES tienen una organización, pero el mismo ANSES a nivel nacional dispuso este procedimiento por lo que solo queremos que se cumpla lo establecido, porque en el medio están los estudiantes que van y vienen de una localidad a otra porque donde viven no hay UDAI y cuando se presentan, no los atienden, lo que ocasiona un gran gasto, pérdida de tiempo y el riesgo de que no les adjudiquen la beca. Esperamos que en la segunda tanda de notificaciones esta dificultad esté resuelta y que los estudiantes no sean rechazados por este motivo. Desde el Ministerio de Educación estamos a disposición para articular con el organismo mecanismos que faciliten la atención de estudiantes, según disponga el jefe regional de ANSES conforme a la realidad provincial”, finalizó Sotelo.

Premio

El 31 de mayo también es el último plazo que tienen los estudiantes que hayan aprobado el 100 por ciento de las materias del año en curso (a marzo de este año), con promedio de 8 o más, para solicitar el “Premio a la Excelencia” que consiste en el pago del equivalente a las diez cuotas correspondientes a la beca, del año en que cumplieron esas condiciones.

La Nación dispuso que quienes egresaron en diciembre o marzo de este año no podrán acceder a este premio. A partir del año que viene tampoco podrán acceder todas las carreras. Es otra reducción muy importante para Becas Progresar.

Por último, cabe señalar que quienes aún no reciben una notificación y su estado continúa “pendiente”, deben ingresar periodicamente hasta que reciban una notificación.

La página para ingresar y consultar el estado de solicitud es https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar

Aquellos estudiantes que aún continúan en estado pendiente, deberán aguardar que se habilite otra tanda de adjudicados. Es muy importante que consulten periódicamente el estado de solicitud en la página ya que hay plazos establecidos para reclamos o para presentarse ante ANSES.