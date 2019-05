Trabalón: "Se busca que las mujeres que se hagan un aborto, tengan políticas sanitarias

El diputado provincial Daniel Trabalón considera que lo que se busca es que las mujeres que se hagan un aborto tengan políticas sanitarias. Sostiene que lo que está en debate es si va a seguir siendo clandestino o no.

Legisladores provinciales recibieron a los manifestantes que acompañaron en el Chaco la presentación en el Congreso del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los diputados provinciales que estuvieron el ingreso de la sede de Brown 520 fueron Gladis Cristaldo (Concertación-FORJA), Daniel Trabalón (FG) y Aurelio Díaz (PO).

Poco después de recibir el anteproyecto de los manifestantes chaqueños, el legislador provincial Daniel Trabalón mantuvo contacto con Chaco On Line. En ese marco, comentó que “nos entregaron un modelo de proyecto de resolución en el que dice que la Legislatura exprese a el acompañamiento al proyecto y que el Congreso debata este año el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

El representante del Frente Grande en la Cámara de Diputados chaqueña, expresó: “lo que piden es que no sea excusa la campaña electoral para no tratar el proyecto”.

Así también indicó que “piden que se cumpla el cumplimiento de la Ley ILE (Interrupción Legal del Embarazo) sancionada en el 2.012 por el Congreso y la Cámara provincial tiene su Ley de Interrupción del embarazo, esos en casos de abuso o violación o cuando corre peligro la vida de una mujer, y en el caso de las políticas de prevención el Chaco tiene la Ley de Educación Sexual Integral la que debería fijar todas las políticas de prevención”.

Precisó que “las organizaciones sociales dicen que no se cumple, o que no hay debate o información sobre la ley”. Asimismo señaló que “hay mujeres que están planteando que se garantice el acceso al misoprostol, algo pendiente en la provincial”.

En esa línea, comentó que plantean se garantice el acceso a la salud. Al respecto, indicó que “se refieren a la implementación de la ILE que muchas veces no se conoce o no se aplica”. Así también explicó que “en la provincia del Chaco tenemos un proyecto de ILE en el que pedimos que el Gobierno realice una campaña de difusión para garantizar el derecho porque muchas personas no saben que existe”.

Además, Trabalón anticipó que “vamos a plantear que se realice una jornada para que se difunda lo planteado por la campaña del aborto legal. Lo que queremos señalar es que el debate que se da en el país es una política de salud y acceso a derechos que garantice la legalidad del aborto o la interrupción legal del embarazo. El eje central es el aborto legal o el clandestino, porque lo que se busca es tener políticas sanitarias para las mujeres decidan hacerlo ya que la ley no obliga a nadie, lo que está en debate acá es si va a seguir siendo clandestino”, afirmó.