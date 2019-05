Piden que el proyecto por el aborto sea tratado este año

La campaña por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo también se mostró en Resistencia. Movimientos sociales, organizaciones políticas y militantes feministas recorrieron el centro de la capital chaqueña para dirigirse a Brown 520, donde hicieron entrega el proyecto nacional y el pedido de un proyecto de resolución para que la Legislatura exprese acompañamiento a la iniciativa así como para que los representantes legislativos chaqueños soliciten al Congreso el tratamiento en este año.

En el marco de la manifestación de las organizaciones, Ana Laura Romero, de Revuelta Feminista, en declaraciones a Chaco On Line, dijo que “este proyecto es muy importante para nosotros porque representa nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, es un reclamo de los adolescentes, en la secundaria, es un reclamo que llama mucho la atención y tiene mucho impacto. Esta es una marcha multitudinaria como fueron las del año pasado e integrado por una amplia mayoría de jóvenes”, afirmó, mientras mostraba las numerosas organizaciones que respaldaron la iniciativa.

Según precisó la dirigente feminista, acompañaron “sectores de movimientos sociales; de la militancia peronista; organizaciones políticas; la secretaría de Género de la CTA; la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Movimiento Evita; Avance Humanidades; la JP- Descamisados; la Scalabrini Ortiz, entre otras organizaciones”.

A la hora de fundamentar la necesidad de la interrupción voluntaria del embarazo, Romero indicó que “el Chaco es la provincia con mayor cantidad de embarazos adolescentes no deseados, además de la gran desnutrición infantil, con un caso emblemático de Agostina, que llegó grado de embarazo avanzado al Perrando, con desnutrición y un abandono total del Estado. El reclamo es por políticas sexuales y reproductivas de todas las mujeres”, remarcó.

Relacionado con los embarazos no deseados está la educación sexual integral. Consultado sobre esto, la dirigente de Revuelta Feminista, señaló que “tenemos experiencias de pibas en las escuelas y los testimonios de docentes de secundaria, de que la implementación de la educación sexual integrada es escasa, ideologizante y en la mayor parte de las escuelas no lo implementa”. En ese sentido, consideró que “lo que debería ser una aplicación transversal en todas las áreas de los colegios, no existe”.

Los diputados provinciales Aurelio Díaz, Gladis Cristaldo y Daniel Trabalón recibieron el proyecto.