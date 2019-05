Paro en el InSSSeP

Mediante un comunicado de prensa la Asociación Gremial que representa a ese sector manifiesta:

“Siendo suficientemente conocida la dramática situación en que se encuentra la clase trabajadora, sea ésta en situación activa o pasiva, se encuentre ocupada o no, creemos innecesario enumerar las razones de la medida de fuerza.

No obstante, no podemos dejar de resaltar que los salarios han sido demolidos por la inflación. Que los tarifazos nos impiden acceder a los servicios más elementales, Que los jubilados deben optar entre alimentación de mala calidad o medicamentos genéricos. Que cada vez son más los que pierden sus fuentes de trabajo. Que algunos trabajadores asalariados deben soportar como una burla que se les retenga el Impuesto a las “Ganancias”, etc.

Todo ello nos lleva a una situación de insoportable malestar social, sólo contenido por la paciencia de un pueblo manso pero que está llegando al límite de su tolerancia y, que si no es escuchado sabrá tomar el camino necesario para evitar el suicidio colectivo”, finaliza.