El Partido Proyecto Popular irá con un frente político

El Partido Proyecto Popular da a conocer que integrará junto al Frente de Agrupaciones Peronistas y el Partido Comunista del Chaco un frente político. Así es que en un documento, señala que “ante la inminencia de las elecciones nacionales y las provinciales, nuestro espacio político conformado por el Partido Proyecto Popular (PPP), que integra Unidad Ciudadana del Chaco; las agrupaciones integrantes del Frente de Agrupaciones Peronistas (FAP) y el Partido Comunista del Chaco, queremos expresar nuestra voluntad política de construir junto a otros sectores con el que tengamos coincidencias programáticas, una autentica opción popular y revolucionaria en la disputa electoral en los cargos nacionales, provinciales y municipales”.

Más adelante, expresa: “nuestro partido, los partidos aliados, las agrupaciones y sectores sociales, está conformado por hombres y mujeres que son luchadores probados e incansables por los derechos de todos; y que jamás han avalado ni han sido ejecutores de políticas bastardas de saqueo y explotación de nuestros recursos y riquezas en beneficio de los intereses oligárquicos o foráneos. Tampoco han sido cómplices de la sojización febril que expulsa a nuestro campesinos, ni de políticas que fomentan la concentración de la tierra y la existencia de latifundios improductivos, ni de la destrucción salvaje de nuestros montes y la consecuencias ambientales que hoy estamos padeciendo, ni de cultivos transgénicos que se acompañan con el uso creciente de agrotóxicos que envenenan a nuestro pueblo. Siempre con la mirada atenta y cuidadosa al equilibrio del ambiente en el que vivimos, se han opuesto sistemáticamente a los proyectos que implican desforestación, contaminación del medio natural y de las aguas”. Asimismo, considera que “nuestras compañeras y compañeros han enfrentado consecuentemente las políticas de concentración económica que favorecen a pequeños grupos empresariales en detrimento de la pequeña y mediana empresa y de los emprendimientos familiares. Han sabido además contrariar la monopolización creciente de servicios y productos. Y han combatido la dolarización que implico el aumento de precios y tarifas que hoy resultan insostenibles para todos”. Poco después, señala que “nuestras compañeros y compañeros tienen el mérito de haber bregado por la defensa de los intereses nacionales y populares con auténtica vocación de servicio y no haber cedido jamás a la corrupción que envilece la política y la sociedad”.

Considera el Partido Proyecto Popular que “sin una política nacional y popular como la expresada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández, no hay posibilidad de desarrollo nacional, provincial y comunal. Y es por ello que decididamente apoyamos y trabajaremos por el triunfo de la fórmula presidencial Alberto Fernández- Cristina Fernandez”. En esa línea, afirma que “como lo ha expresado Cristina Fernández, que la globalización ha encontrado sus límites materiales y ecológicos, y el actual sistema de producción capitalista llevara al colapso del planeta. Es por eso que es necesario una política que deseche a las corporaciones y las finanzas especulativas como supuestos ‘agentes de desarrollo’. De un sistema financiero parásito y usurario, debemos pasar a un sistema de producción que defienda el interés nacional, al pueblo en su conjunto, que se distribuya la riqueza, que no contamine y destruya el ambiente, que en definitiva no sea como ahora el responsable que en nuestro país, haya cada día más ricos más inmensamente ricos y pobres más inmensamente pobres”.