Medidas de fuerza en el PAMI

Trabajadores de PAMI denuncian persecución gremial por parte de las autoridades del organismo que intentan impedir la realización de asambleas y castigar a quienes hayan participado de las mismas.

El secretario general de ATE Chaco, Mario Bustamante, expresó su “preocupación por esta situación totalmente violatoria de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Desde el Consejo Directivo Provincial de Chaco, expresamos nuestro más enérgico repudio a estas prácticas que lo único que intentan hacer es impedir la organización obrera y amedrentar a los trabajadores y trabajadoras que luchan, no sólo por su dignidad, sino por la eficiencia de los organismos para con la población”.

Mediante un comunicado, ATE PAMI expresa: “En el marco de las medidas de fuerzas que los trabajadores venimos llevando adelante por la falta de personal en las Agencias y en la UGL VI, contra la pésima situación de las prestaciones médicas y sociales, las malas condiciones edilicias y de higiene y por un salario digno que se recomponga de acuerdo a la inflación, en el día de ayer la Intervención del Instituto a través del Gerente de Recursos Humanos, Bernardo Prismazoff envió un mail a los Directores de las UGL, solicitándoles a estos enviar listado con nombre, apellido y legajo de los compañeros que hayan participado en distintas Asambleas desde el día 20 de mayo, violando así lo establecido en el la Ley de Asociación Sindical 23.551 que en su artículo 4 establece que “…los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales: …Inciso C‘: reunirse y desarrollar actividades sindicales’…”

Más adelante, expresa: “Desde nuestra agrupación repudiamos esta persecución gremial, considerándola violatoria de los derechos constitucionales de los trabajadores y recordando las peores épocas de nuestra historia. Instamos además a todos aquellos directores y jefes a no ser copartícipes de estas maniobras de presión y persecución contra la libertad sindical de los trabajadores. Además solicitamos en forma urgente a la conducción de nuestro gremio ATE, en primer lugar, y a la de los otros gremios del Instituto – paritarios no o no – a repudiar estas prácticas persecutorias e intimidatorias y tomar las medidas legales que correspondan”, expresaron.

Y concluyeron con un llamado “a todos trabajadores del Instituto a manifestarse contra estas medidas y a seguir enfrentando en la máxima unidad posible estas políticas de ajuste contraria a los intereses de los jubilados y de los trabajadores. Marchemos a la sede central de nuestro Instituto exigiendo la renuncia de los responsables de estos atropellos”, instaron.