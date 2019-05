Vecinos del 300 Viviendas denuncian usurpación de espacio verde

El presidente de la Comisión Vecinal del barrio 300 Viviendas, Fabián Del Campo, expuso en la sesión del martes 21 del Concejo Municipal de Resistencia, sobre la ocupación de un espacio verde en esta barriada. Pidió al Concejo apoyo ante esta situación que se viene dando hace 12 años en un espacio verde, ubicado en la calle Foteringam y Usuahia, a través de una resolución del Ejecutivo Municipal. Y detalló que en estos últimos días se sumaron nuevas tomas en el espacio que quedaba desocupado.

La exposición del vecino

Del Campo detalló que presentaron diversos proyectos para preservar este espacio, “porque fue usurpado en varias oportunidades”. Explicó que hace dos años aproximadamente, mediante la Resolución 2.545/17, el Ejecutivo Municipal otorgó una parte de este predio verde a dos cooperativas, y se construyeron dos casas.

Dijo que ante esto, se realizaron las denuncias pertinentes y se judicializó el tema, pero aclaró que “hasta el momento no hay respuestas”.

Y sumó que el jueves pasado, “se usurpó el poco espacio verde” que quedaba. “Vemos que en el lugar hay unos carteles que dicen terreno del Sindicato de Municipales, por lo que queremos saber cuál es la situación”, marcó el vecino, denunció que “se están cortando todos los árboles que había en el lugar”, y pidió al Legislativo Comunal que interceda en el tema. Recordando que en la zona hay más de ocho barrios, con gran cantidad de gente viviendo y son muy pocos los espacios verdes con los que se cuenta. Del Campo resaltó la buena predisposición de los concejales y aseguró: “Estamos muy agradecidos porque nos escucharon y esperamos poder recuperar nuestro espacio verde”.

Carlos Blanco, integrante de la Comisión Vecinal del barrio 80 Viviendas, fue parte del grupo de vecinos que vino a plantear el reclamo. “Acompañamos este pedido con el solo objetivo de pedir que no ocupen más los espacios verdes, no es la primera vez que ocurre, y cada vez quedan menos”, planteó. A la par que solicitó “que se tomen las medidas necesarias por parte de los entes que deben garantizar esto, que se cumplan las normas, y que no nos obliguen como vecinos a enfrentarnos con nuestros pares”.

Coincidió Emilce Morales, vecina del 300 Viviendas, expresó satisfacción por el respaldo. “Estoy muy contenta por el apoyo que nos mostraron hoy los concejales, y como vecina y mamá pido por favor que esto no quede acá, que avance y se consiga una respuesta. Porque ver a los chicos jugar en la calle, con todo el peligro que esto implica, teniendo un espacio verde que debería ser para esparcimiento, me da mucha bronca. No tienen un espacio donde jugar y nos corresponde ese espacio verde como barrio, lo necesitamos porque no tenemos una plaza alrededor donde puedan estar”, reclamó.