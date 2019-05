Créditos: "No dan detalles de las obras", plantean legisladores provinciales radicales

Legisladores provinciales radicales se reúnen con productores e intendentes. Cuestionan que en los proyectos para autorizar los créditos no dan detalles de las obras a realizar.

Diputados de la Unión Cívica Radical recibieron a productores e intendentes afectados por las inundaciones a fin de analizar los proyectos a tratarse en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, los legisladores brindaron detalles de lo conversado en la reunión “Volvimos a explicar que los proyectos solicitados por el gobierno provincial de 50 millones de dólares y 400 millones de pesos no se ajustan a las necesidades de la emergencia, no incluyen detalles de obras a realizar, menciona la del canal de Río Muerto pero no existe proyecto, y el resto hace referencia a la compra de camionetas para SEChEEP, grúa para el puerto Las Palmas, estaciones meteorológicas, grupos electrógenos, nada direccionado a atender este desastre que estamos viviendo, en ese sentido les recordamos que nuestro bloque presentó un proyecto que propone una asistencia directa de 1.500 millones de pesos, 800 millones de pesos, a los productores, 500 millones de pesos a los municipios y 200 millones de pesos para pymes”.

Mentira con patas más que cortas

“Lo que salió a decir el gobierno y los diputados oficialistas durante toda la semana que por culpa de la oposición cayó el crédito del Fonplata es una burda mentira con patas más que cortas, y quedo acreditado con la firma de los convenios para realizar los anteproyectos para el canal aliviador de Río Muerto, porque hasta eso será solventado por la Nación, lo que hacían eran pedían un crédito sin presentar proyecto de obra, imposible gestionar asistencia en esas condiciones”, plantearon.

¿No era que se había caído?

“Es más, ahora dicen que en lugar de 50 millones de dólares pedirían 21 millones ¿Entonces cómo es el asunto? ¿No era que se había caído el crédito Fonplata? Todo una patraña mediática para esconder el verdadero objetivo del gobierno y sus diputados que es acceder a recursos que luego no terminarán direccionándose a los afectados por las inundaciones”, acusaron los legisladores provinciales.

"Ahora depende del PJ"

Culminado el encuentro, los legisladores adelantaron que recibieron el apoyo de los productores para que se apruebe el proyecto propuesto por Cambiemos “Ahora dependerá del oficialismo si sale la asistencia o no sale”, dijeron.