Nikisch: "Quieren seguir con el festival de endeudamiento"

“El Ejecutivo no necesita de estos créditos porque hace 32 meses que tienen fondos de anteriores empréstitos que no han utilizado. Quieren continuar con el festival de endeudamiento provincial para seguir utilizando el dinero público en detrimento de la gente. El dinero que están requiriendo lo disponen en el presupuesto provincial y tiene que ver con los 568.792.935,47millones de pesos del remanente de los demás créditos que por falta de eficiencia no lo destinaron para el objetivo que fueron tomados. Ahora esos fondos pueden ser utilizados para atender la emergencia y lo he detallado en el proyecto de Ley Nº 2.206/19 que presentamos oportunamente”, remarcó el diputado Roy Nikisch al ratificar su posición con respecto a la autorización que pide el Ejecutivo provincial para tomar créditos por 400 millones de pesos y 50 millones de dólares.

“El presupuesto 2.019 muestra una muy baja ejecución de obra pública, casi inexistente. En síntesis, más allá de compartir las necesidades que han generado esta emergencia, es imprescindible que el Gobierno provincial aceite la instrumentación de las herramientas financieras que le hemos brindado oportunamente y aplique eficiencia para usar los recursos disponibles, atendiendo los requerimientos coyunturales y a largo plazo que está demandando la situación provincial”, planteó Nikisch.

“Además debo mencionar que el Poder Ejecutivo, en su Plan de Gobierno 2015 – 2019, incluía un Plan de Manejo de Recursos y Obras Plurianuales, el cual contiene distintos tipos de obras de infraestructura hídricas para dicho periodo. Seguramente, de haberse realizado esas obras y asegurado un correcto mantenimiento de las mismas otro hubiera sido el impacto por las inundaciones, sin dudas, menos devastador”, concluyó Roy Nikisch.