El Movimiento Evita reivindica la lucha social

Nos acercamos al Movimiento Evita Chaco para conocer en profundidad sus orígenes, y las acciones que llevan adelante para beneficio de la comunidad.

Johana Duarte es la referente de este espacio político y social en la provincia del Chaco, quien nos presenta ambién a Rosa Sánchez, referente de uno de los merenderos de la organización y a Silvana Cristaldo, representante de las trabajadoras vendedoras del Espacio Público del Tiro Federal.

Duarte nos recibe un día martes por la tarde al finalizar una reunión con las personas que trabajan en su movimiento.

Génesis del movimiento

En el comienzo de nuestra conversación con Duarte, nos comenta que “el Movimiento Evita nace en los ’90, con lo que se conoce como el MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados que en ese entonces era el MTD Evita y en 2.003 cuando llega Néstor Kirchner y nos propone pasar a ser un movimiento político pasamos a llamarnos Movimiento Evita, todo esto en el marco de la crisis que nos fue dejando afuera del trabajo formal, así surgen los trabajadores de la economía popular, que al quedar sin trabajo la única salida fue salir a la calle para visibilizar esa situación y organizarse a través de lo que eran las ollas populares”.

Valores del movimiento

Chaco On Line: ¿Cuáles son los lineamientos políticos y sociales de la organización?

Johana Duarte: - Somos de ideología peronista pero somos del peronismo revolucionario, no somos del pejotismo como para identificarnos. Entendemos que el peronismo es el Movimiento Nacional Justicialista y no la estructura vacía del PJ. Nuestros lineamientos en general, son la lucha por la justicia social y por eso no es casualidad que nos llamemos Movimiento Evita, porque la reivindicamos en su lucha por la igualdad y la justicia social y por la lucha que dio en su momento por sus descamisados. Hoy entendemos que los descamisados del siglo XXI son los trabajadores de la economía popular, que son los trabajadores informales que realizan algún trabajo, pero no tienen obra social, ni vacaciones pagas y no tienen aportes jubilatorios. Por eso en el 2011, comenzamos junto a otras organizaciones a conformar el sindicato que es la CTEP que es la Confederación de la Economía Popular y ahí están varias ramas, por ejemplo los carreros que a nivel nacional se organizan a través de la Federación de Cartoneros que tuvieron una experiencia muy rica en cuanto al cuidado del medio ambiente con el reciclado en la ciudad de Buenos Aires, y acá cuesta mucho más porque está atrasada en cuestiones de igualdad social, ya que son personas que viven en la marginalidad.

Organización sindical

Chaco On Line: ¿ Qué es la CTEP?

JD: - Es la Confederación de la Economía Popular y ahí están varias ramas, por ejemplo, los carreros que a nivel nacional se organizan a través de la Federación de Cartoneros que tuvieron una experiencia muy rica en cuanto al cuidado del medio ambiente con el reciclado en la ciudad de Buenos Aires y acá cuesta mucho más.

En cuanto al panorama socio-económico que atraviesa la provincia el Movimiento Evita Chaco desarrolla actividades.

COL : ¿ Que acciones llevan adelante en Chaco ?

JD: - En Villa Facundo se organizaron y armaron una ladrillería pero no pensando en vender, sino en suplir la ausencia del Estado para poder construir sus viviendas. Ellos con su salario social armaron un fondo común con 50 o 100 pesos, y con eso arrancaron con 5 mil ladrillos, una función que el Estado debería garantizar, ya que la Constitución dice que hay que tener vivienda digna.

En tanto, Duarte recuerda “en el 2.016, cuando asume Mauricio Macri desde la CTEP , la CCC y Barrios de Pie logramos conseguir lo que es la ley de Emergencia Social y eso nos permitió institucionalizar una figura de los trabajadores informales, el salario social complementario que es el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil que hoy es lo que sustenta a los compañeros, que viene a complementar un trabajo que ya existe como el trabajo de jardinería que es mensual.

Hoy ese salario les servía para llegar a fin de mes pero ahora ni siquiera llegan al día 10 y eso tiene que ver con a situación económica del país y la política económica a nivel nacional”.

A esto, suma su voz Rosa Sánchez, referente del merendero del barrio Villa Facundo. “Vemos la pobreza que surge desde hace varios años y tuvimos la iniciativa de crear el sistema de carreros por no tener las condiciones dignas para poder avanzar. Nos posicionamos fuertemente en un barrio denominado Facundo en el cual hoy tenemos el merendero, que hoy lo llevamos adelante gracias al Movimiento y nos garantiza dar la leche a más de 70 niños y construir desde lo social y tener una política para el sector para no ser excluido .

Chaco On Line: ¿ Qué situaciones les tocan de cerca?

Rosa Sánchez : - Nos encontramos con un jubilado que no tiene para comer y pagar la luz , ni siquiera para comprarse un medicamento por el sistema en el que vivimos. Hay niños descalzos, mala nutrición y lo que queremos es que los padres tengan un trabajo para que no tengan que mandar a sus hijos a un merendero y queremos que los niños coman en su casa con sus padres. Contamos con estadísticas de asistentes sociales que en el 2.016 la planilla decía que 20 niños asistieron a nuestro merendero y en el 2.017 llegamos a los 50 niños. Y en el 2.019 se llegó a 70 niños, adultos y personas discapacitadas.

Chaco On Line: ¿Tienen el acompañamiento del Estado?

RS: - Presentamos miles de reclamos en los organismos pero ellos no se hacen cargo de lo que les corresponde, como trabajo de territorio que lo hacemos nosotros, desde una organización que se denomina Movimiento Evita.

Además, ese espacio social y político cuenta con una referente de la rama de vendedoras, Trabajadoras del Espacio Público del Tiro Federal, Silvana Cristaldo, quien nos cuenta en detalle las actividades que desarrollan las personas en el lugar.

COL: ¿Cómo afrontan la crisis?

SC:- Soy administradora de un grupo de trueque que se llama Las Compañeras que se realiza los lunes, miércoles y viernes, en el Tiro Federal de 15 a 17. Hoy hay 37 trueques, la mayoría se realizan en la Laguna Arguello, durante dos horas de lunes a domingos, vienen de Fontana, Puerto Tirol, Vilelas y Barranqueras. En estos lugares de trueque también participan originarias.

Hay madres que son sustento de sus familias traen sus ropas por alimento no perecederos como leche, yerba y azúcar. Es notoria la desesperación de todas las familias por alimentos, lamentablemente no alcanza para ese changarín y esa ama de casa que no tiene el alimento cotidiano y se ofrece para limpiar la vereda. Aparte, sábados y domingos como referente de espacio público soy mantera, vendo cosas hechas al crochet y ropas usadas, en buenas condiciones y limpias”.

¿Quién es Johana Duarte?

La dirigente Johana Duarte proviene de familia peronista y es oriunda de Los Frentones. Hace quince años que reside en Resistencia, y fue convocada a participar políticamente en el Movimiento Evita en el 2008 para quedarse. “Me sumé al Movimiento Evita porque me llamó la atención la cuestión social, discutimos lo político pero nuestra bandera es la justicia social”.

Después con el conflicto con el campo, Duarte sintió la necesidad de militar por la redistribución de la riqueza. “Entiendo que el agronegocio con el cutivo de la soja perjudica a la tierra, provocando la merma de lluvias”.

Mónica Carolina Báez Vargas