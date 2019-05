La UCR pide se atienda la crisis hídrica

Con la acreditación de 187 convencionales, la incorporación de un representante de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) y 3 de Franja Morada, sobre un total de 195, dio inicio la Convención de la Unión Cívica Radical del Chaco en Presidencia de la Plaza. El plenario estuvo presidido por el presidente del Comité Provincial de la UCR, Livio Gutiérrez y el titular de la Junta Electoral partidaria, Carlos Encina. Además fiscalizaron los veedores de la Justicia Federal, doctor Luis Alberto Correa y doctor Germán Ramón Villaba.

Participaron del encuentro autoridades partidarias, legisladores nacionales representados por el senador Ángel Rozas y el diputado nacional Horacio Goicoechea; legisladores provinciales, encabezados por el titular del bloque legislativo y candidato a gobernador del Chaco, Carim Peche; intendentes, concejales, dirigentes y militantes de toda la provincia. En el marco del temario propuesto para el encuentro, se mocionó la incorporación de una declaración de preocupación por el fuerte impacto del desastre hídrico:

“Nuestra provincia vive horas dramáticas como consecuencia de un desastre hídrico sin precedentes. En gran medida es el resultado de las políticas negativas para el sector productivo y la obra pública que persistieron durante muchos años en el país y continúan en la provincia. Chaco es uno de los distritos que más recursos recibe en concepto de coparticipación, aportes extraordinarios, y una vasta serie de créditos aprobados en la Legislatura provincial. Por citar algunos: 100 millones de dólares para obras en 2.013, en el marco del PROSAP; 850 millones de pesos en 2.016 para obras en municipios; 5.500 millones de pesos en 2.017 para pavimentar las rutas 13 y 9 en el Impenetrable. Sin embargo, las obras no se hicieron, los canales no se limpiaron y los caminos no se mejoraron”.

“Hemos visto en estos días como productores y vecinos desesperados tuvieron que improvisar defensas y limpiar canales, cuando esa tarea debiera haberse realizado en tiempo y forma por parte los organismos responsables, entre ellos la APA, que dicho sea de paso cuenta con un presupuesto de 400 millones de pesos anuales”.

“Son momentos de sumar voluntades para poder alcanzar los consensos necesarios que permitan asistir con urgencia a los afectados por este desastre. En ese contexto, entendemos que los aportes realizados tanto por el gobierno provincial como nacional son absolutamente insuficientes. Es así que instamos al gobierno provincial a hacerse eco de las siguientes iniciativas:

1- Aprobación del proyecto de Ley 1.994/19 presentado por nuestro bloque de diputados por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a tomar un crédito por hasta 1.500 millones de pesos a distribuirse de la siguiente manera:

· 800 millones de pesos destinados al sector productivo (400 millones de pesos, en carácter de subsidio y los 400 estantes en línea de créditos blandos)

· 500 millones de pesos destinados a los municipios afectados por las inundaciones.

· 200 millones de pesos destinados a las Pymes.

2- Solicitamos al Gobierno Provincial ponga en marcha, con carácter de urgente, un programa de enripiado y pavimentación de rutas para terminar con situaciones de aislamiento que sistemáticamente viven los chaqueños, particularmente de la zona del Impenetrable.

3- Solicitamos al Gobierno Provincial y directorio de la empresa SEChEEP, que se retrotraiga la tarifa de energía a los valores vigentes a enero de 2.018 de manera de paliar la grave situación que se les presenta a miles de familias.

La declaración fue aprobada por unanimidad. Luego, tuvo desarrollo el orden del día.

· Designación de los miembros de la Comisión de Poderes: Horacio Goicoechea, Dana Carranza, Luis Cabral, Mariana Salom y Carla Cantero.

· Respecto de las lecturas del Acta anterior como así también las referidas a elecciones en Villa Río Bermejito y Colonia Benítez se mocionó obviar su lectura debido a que eran extensas y habían sido avaladas oportunamente por los miembros del Comité e informando a los convencionales de las distintas localidades. Fue aprobada la moción

· Reformar del Artículo 120 de la Carta Orgánica Partidaria para la incorporación de la paridad de género. Aprobado por unanimidad

· Autorizar al Presidente del Comité Provincial a constituir alianzas electorales transitorias, nombrar apoderados y responsables económicos financieros, nombrar miembros de la Junta Electoral y aprobar la plataforma electoral para los comicios provinciales y municipales del distrito Chaco para las elecciones 2019. Se pusieron a consideración tres mociones:

a- Autorizar a la Mesa Ejecutiva (6 miembros)

b- Autorizar la Mesa Ejecutiva más los presidentes de los movimientos internos.

c- Autorizar al Comité Provincial en su totalidad (20 miembros)

Fue aprobada con mayoría la moción C.

* Elección Autoridades Mesa Directiva de la Convención Provincial: Presidente: Curin Esteban, Vicepresidente primera: Salom Mariana, Vicepresidente 2°: Rach Rubén, Vicepresidente Tercera: Zibechi Elida.

* Elección de tres miembros de las doce comisiones.

* Elección Tribunal de Conducta.

* Elección Tribunal de Cuentas.