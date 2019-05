Causa Ligas Agrarias: El jueves 9 retoman las testimoniales

Desde las 9 horas, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, se reanudarán los debates de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura contra dirigentes y militantes de base de Ligas Agrarias. El juicio entró en su etapa definitoria, próxima al inicio de alegatos y el dictado de una sentencia.

Este jueves 9, la causa denominada Ligas Agrarias cumplirá su séptimo día de audiencia, jornada en la cual se espera concluir la etapa de testimoniales y avanzar en la resolución de una serie de cuestiones atinentes a la incorporación de prueba y a la ampliación de declaración indagatoria por parte de los imputados. Entonces quedará el camino despejado para que el Tribunal fije la fecha de inicio de los alegatos de las partes, de cara al dictado de la sentencia.

Además de la de este jueves, el presidente del tribunal, Juan Manuel Iglesias anunció que los siguientes días de audiencia serán, a modo tentativo, el viernes 10, el lunes 20 y jueves 23 de mayo.

Para este jueves programó tomar declaración testimonial al último testigo, que no concurrió en la audiencia anterior, y resolver en debate la incorporación o no del testimonio de Mártirez Sosa, ex enfermero en la Alcadía de Saénz Peña, fallecido el 22 de abril pasado.

Este es el quinto proceso por crímenes de lesa humanidad en la provincia, y si bien se enfoca en los asesinatos de Picolli y Estigarribia y en secuestros y torturas a militantes de base liguistas, permitirá reconstruir el accionar represivo del terrorismo de Estado en el interior chaqueño.