Listas colectoras: Desde Cambiemos acusan de "especulación política“

Diputados provinciales del bloque UCR Cambiemos, encabezados por su presidente y candidato a gobernador del Chaco, Carim Peche, salieron al cruce de las declaraciones del gobernador Domingo Peppo relacionadas con la convocatoria a elecciones de este año, en las que afirma estar esperando que la Cámara de Diputados se exprese sobre la Ley de Colectoras.

“Peppo, Coqui y Gustavo”

El titular del bloque de diputados UCR Cambiemos, Carim Peche expresó: “La especulación política de Domingo Peppo, Jorge Capitanich y Gustavo Martínez respecto de las elecciones de este año no tiene precedentes, y los involucramos a los tres porque en el caso del diputado Sager que responde a Capitanich, avaló este avasallamiento, somos el único distrito electoral del país que aún no ha fijado fecha de convocatoria, a lo que debemos agregarle que el propio primer mandatario reconoce públicamente que está ‘esperando’ que salga aprobada por la Cámara de Diputados, la Ley de Colectoras, una iniciativa conseguida en votación amañada, sin quórum, atropellando, violentando todos los acuerdos y reglamentaciones vigentes, no vamos a permitir que echen mano a la Constitución de acuerdo a sus intereses partidarios, vamos a recurrir a las instancias que sean necesarias”, advirtió.

Tendrán temor de no juntar los votos

En ese sentido Peche señaló: “Capitanich despotrica por aquí y por allá por la suspensión de las PASO, decisión de la que cada día nos convencemos más frente al desastre hídrico, emergencia humanitaria y productiva que vive nuestra provincia, solo quienes pretendían especular por sobre la desgracia de las personas eran capaces de convocar los chaqueños que hoy viven con agua hasta las rodillas y perdieron todo a acudir a las urnas 8 veces en lo que queda de este año, sin embargo guarda llamativo silencio frente al atropello institucional por el cual se pretende instalar las listas colectoras derogadas por él mismo en 2.009, tal vez tengan temor de no poder juntar los votos”.

“El gobernador dice que algunos estamos ansiosos por resolver intereses personales, siguiendo su razonamiento se podría decir que él, Capitanich y Gustavo Martínez están recurriendo a estas maniobras porque saben que el pueblo del Chaco se cansó de sus mentiras, de la corrupción de sus gestiones, están hartos de que se roben hasta la leche de los chicos, no se olviden que paso con SEChEEP, vetaron la auditoria para que no se investigue y los chaqueños no sepan qué hicieron con el dinero que cobraron, hay funcionarios detenidos, otros imputados como varios intendentes y el propio gobernador Peppo por haber recibido 1.000 millones de pesos para hacer casas a las comunidades aborígenes y no las hicieron, los organismos de control no funcionan, por eso pasa todo esto, el sistema esta corrupto, y con esto quieren robar la elección”, dijo Peche.

“A la Justicia también”

Finalmente, el titular del bloque opositor, remarcó: “Y con el mayor de los respetos le pedimos a la Justicia que resuelva las denuncias contra los directivos de SEChEEP por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por los 6.200 millones de pesos que cobraron de los usuarios y no le pagaron a CAMMESA, y por los sobreprecios en el Ministerio de Educación, es importante que se resuelva, los ciudadanos se merecen saber qué hacen sus funcionarios”.

Obeid: “El pueblo del Chaco tiene que despertar”

Por su parte, el legislador provincial Luis Obeid expresó: “Vemos cómo se degrada la política, estamos asistiendo a lo que nosotros llamamos la política del oportunismo que creíamos habíamos dejado atrás los argentinos, esto en lugar de construir una sociedad más plural evidencia el autoritarismo que impera en la provincia, ojalá se den cuenta, porque por más argumentos que digan en los medios, no es verdad, la realidad es que el Chaco está inundado y no les importa, la única verdad es que les interesa seguir estando en sus bancas y en el poder, por eso el gobernador está más atento a la aprobación de la Ley de Colectoras que de ayudar a los inundados; el pueblo tiene que despertar, les robaron la leche a los desnutridos y las casas a las comunidades aborígenes, los centros de salud no tienen leche hace 6 meses, que más se puede esperar de estas personas”, disparó.