Sale el primer grupo de beneficiarios de las becas Progresar

El Ministerio de Educación, a través de la Coordinación de Becas Progresar, hace saber que salió el primer grupo de aprobados de becas Progresar. Para conocer la resolución de la solicitud de la beca, los estudiantes deben ingresar con su clave y usuario en el sitio web oficial del sitio, donde también podrán consultar fecha y lugar de cobro.

La coordinadora de becas Progresar, Silvana Sotelo, mencionó: “se conocieron resultados de no aprobación por falta de documentación o por no poder calcularse el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). En este caso deben dirigirse a la ANSES, tal como lo estipula el reglamento nacional, sin turno previo. Tienen tiempo hasta el 31 de mayo”.

“Aquellos estudiantes que aún continúan en estado pendiente, deberán aguardar que se habilite otra tanda de adjudicados. Es muy importante que consulten periódicamente el estado de solicitud en la página ya que hay plazos establecidos para reclamos o para presentarse ante la ANSES”, apuntó Sotelo, y recordó que “los becarios que, en caso de que incurrieran en la pérdida de la condición de alumno regular, esta situación implicará el cese de la beca”.

A lo que luego acotó: “Es importante controlar el estado de solicitud de la beca, ya que en caso de recibir el aprobado y no notificarse y por ende, no presentarse a cobrar, según el reglamento, habiendo sido adjudicado con la beca, el estudiante que no hubiera concurrido a su cobro por un período de 2 meses consecutivos, será dado de baja”.

Al respecto, Sotelo destacó: “Insistimos a los estudiantes que se contacten con los institutos donde están estudiando. Las instituciones tienen toda la información necesaria para poder acompañarlos y asistirlos, han realizado un gran trabajo para certificar un gran caudal de estudiantes para que, a esta fecha se estén conociendo los primeros adjudicados”.

“Desde el año pasado, por disposición de la ministra de Educación, Marcela Mosqueda, hemos realizado un trabajo de acompañamiento a las instituciones que resultó en un gran fortalecimiento de las mismas y en una permanente comunicación para poder resolver y acompañar cada proceso. En algunos casos, varios institutos debieron suspender las actividades por la emergencia hídrica, o los estudiantes no pueden concurrir por caminos intransitables, o porque están evacuados, por lo que desde la Coordinación estamos relevando cualquier inconveniente que pudiera surgir respecto de los plazos establecidos”, expresó Sotelo.

Dijo que hasta el 10 de mayo las instituciones tienen plazo para la Certificación Académica de los postulantes 2.019 a becas Progresar, Pronafe y Compromiso Docente, por lo que a fines de mayo o junio habrá otra adjudicación.

La página en Internet para ingresar y consultar el estado de solicitud es: https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar