El Frente Gremial Docente acepta la propuesta salarial

Las entidades sindicales que conforman el Frente Gremial Docente, a través de sus respectivos canales orgánicos, y en base a la definición de la mayoría de los docentes de la provincia, que se han expedido por la aceptación de las medidas propuestas por el Gobierno, han resuelto aceptar las mismas, definición que se comunicará formalmente el día lunes a la Dirección de Trabajo de la Provincia.

El Frente Gremial reivindica la incorporación de la clausula gatillo que trimestralmente se aplicará para reajustar los salarios docentes, asegurando al conjunto de los educadores chaqueños activos y jubilados dejar de perder frente a la inflación.

La pauta salarial con la aplicación de la clausula gatillo al momento actual

“Los incrementos, todos al valor del punto, lo que hace que repercutan sobre todos los rubros del sueldo, abarcan a los docentes del sector pasivo, queda la pauta salarial del presente año a la fecha, de la siguiente manera: 10 por ciento con marzo (ya percibido); 10 por ciento con junio; 5 por ciento con agosto y 5 por ciento con septiembre; pauta que con la aplicación de la clausula gatillo y por la inflación del primer trimestre del año que fuera superior al 10 por ciento que tuvimos de incremento con el mes de marzo en casi dos puntos, se reajusta un 2 por ciento retroactivo a marzo, por el que con los haberes de mayo se percibirá por ese concepto un equivalente a un 6 por ciento”, detallan desde el Frente Gremial Docente. Poco después, explican que “ese 2 por ciento de reajuste por cláusula gatillo se incorpora a la pauta salarial, lo que hace que a partir de marzo el incremento sea de un 12 por ciento, y lo que a su vez, hace que al 30 por ciento de pauta fijado sea de un 32 por ciento nominal y un 36 acumulativo. Según la inflación que tengamos en el segundo trimestre será el porcentaje que surja para reajustar por clausula gatillo lo que se irá incorporando a la pauta en cuestión y así sucesivamente”.

La recuperación del poder adquisitivo

“En razón de los reclamos por la recuperación del poder adquisitivo perdido en los dos últimos años, se establece en el tercer punto de las medidas tomadas en la fecha que, la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo en el mes de junio venidero debe expedirse para establecer dicha recuperación”, aclaran en la organización de sindicatos de trabajadores de la educación.

Devolucion de los descuentos por dias de paro

“Los descuentos por días de paro que se practicaron a lo largo de los gobiernos a su turno y del actual en particular, a los docentes como medida de represalia, aún frente a medidas de fuerza que jamás fueron declaradas ilegales, históricamente hemos reclamado la restitución de los mismos, en base a lo que se establece en el paquete de medidas propuestas por el Gobierno –hoy tomadas por la mayoría de la docencia-, la devolución de los que se practicaron en el transcurso del año 2018, para producirse dicha devolución en la segunda quincena del presente mes de mayo.

Derogación inmediata del Decreto de Emergencia Educativa 1,014/19 y del Decreto 1.248/19

“A requerimiento de los gremios del Frente se ha incorporado en el paquete de medidas propuestas por el Gobierno, la derogación inmediata del arbitrario e inconstitucional decreto 1.014/19 de declaración de emergencia educativa, que si bien a raíz de las medidas judiciales planteadas por las entidades del Frente se halla suspendido momentáneamente con una cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, desde las entidades sindicales consideramos de vital importancia sea dejado sin efecto por parte del propio Poder Ejecutivo para evitar se siente un precedente nefasto para con el ejercicio de derechos constitucionales no solamente por parte de los trabajadores de la educación, sino de los demás integrantes de la comunidad educativa chaqueña”, plantean las entidades que conforman el Frente Gremial.

Restablecimiento de los departamentos de Reconocimientos Médicos en toda la provincia

“Otra de las medidas incorporadas por el Gobierno en el paquete de propuestas hoy tomadas, y a reclamo de las entidades gremiales del Frente, el restablecimiento de los departamentos de Reconocimientos Médicos, tal manda la Ley del Estatuto del Docente; y con la consecuente derogación de Resoluciones Ministeriales como la 862/19”, precisan.

Freno al ajuste con la suspension de cierre de cursos, de divisiones, de grados…

Una de las medidas incorporadas al paquete de propuestas –a instancias del Frente Gremial-, tiene que ver con la suspensión reclamada de los cierres de cargos, cursos, divisiones, etc., en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Reclamo que viene desde el año anterior particularmente y que ha generado innumerables reclamos, al Ministerio de Educación, a la Cámara de Diputados, específicamente a la Comisión de Educación, no habiéndose frenado a la fecha. Representa esta medida el resguardo de la fuente de trabajo de cientos de docentes en toda la provincia, como también la única posibilidad para el acceso y permanencia de cientos de educandos en las distintas instituciones de la Provincia donde se ha programado de antemano y en el marco de un presupuesto de ajuste brutal en el sistema educativo el cierre de cargos, horas, etc.,. Suspensión de los cierres, para todo el presente año, con la revisión correspondiente de la Resolución N° 1.042/97”, exponen.

Refuerzos de partidas de refrigerios y comedores escolares; como de las de infraestructura y de sostenimiento

Las organizaciones del Frente Gremial, ATECh; SITECh Federación; UTrE CTERA; SADOP; SETPROCh y UGreEBi, reivindican “el alto espíritu de lucha del conjunto de la docencia chaqueña que ha hecho que con la manifestación extraordinaria, inclaudicable y genuina de los trabajadores de la educación a través de la lucha organizada en toda la provincia, se pudiera dar un paso adelante, logrando una conquista histórica como la clausula gatillo; el freno al ajuste con la suspensión de los cierres de cursos, divisiones, que tiene que ver con los derechos laborales de los docentes; como lo referido a los Reconocimientos Médicos, entre todos los demás puntos que conforman el paquete de medidas propuestas que acaban de tomarse por parte del Frente Gremial a instancias de las decisiones de la mayoría de la docencia chaqueña”.

Instan por ultimo a todos los docentes “a mantenernos unidos y alertas ante el cumplimiento que de cada medida debe efectivizar el Gobierno”.