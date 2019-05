La Unión Judicial convoca a paro para el lunes 13

La asamblea de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco se reunió el viernes 3 de mayo en la sede gremial de Resistencia y luego de un largo debate se resolvió convocar a un paro general de actividades, sin asistencia a los lugares de trabajo para el lunes 13 de mayo y pasar a un cuarto intermedio la asamblea para el viernes 17 de mayo, a partir de las 17.30, en el local ubicado en calle 9 de Julio Nº 540, de Villa Ángela.

La medida de fuerza se fundamenta en tres cuestiones principales: “la pésima pauta salarial que impone el gobierno”, rechazada por ésta asamblea y por la gran mayoría de los trabajadores, calificada por todos los sectores que representan a la Justicia chaqueña como “insuficiente y solamente avalada por un gremio judicial cómplice y consecuente con las políticas del estado provincial que claramente van en detrimento del salario de los trabajadores”.

También tiene que ver con el “tan anunciado anteproyecto de Ley de Equiparación Salarial Nacional que cayó, ya que el gobierno no confirma los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo consensuado en la mesa con todos los representantes de trabajadores, jueces y con autoridades del Poder Judicial”.

Asimismo, “los jubilados judiciales a la fecha no cobran el rubro de incompatibilidad que se generó en marzo del año y además no reciben las sumas fijas, impuestas por el gobierno, las que el Superior Tribunal de Justicia sentenció que no corresponden, que generan evasión fiscal y el achatamiento salarial de 2.500 empleados judiciales”.

Por todo esto, la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, solicita “urgente audiencia a la Casa de la Democracia, el Poder Legislativo, único poder estatal facultado para definir cuestiones salariales del sector, para que nos reciban los distintos bloques y la comisión de Hacienda, donde se pueda realizar una paritaria abierta con todos los representantes de trabajadores, jueces y autoridades judiciales, como no se tuvo la oportunidad de realizarla con representantes del Ejecutivo Provincial.