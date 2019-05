La JR-Somos Parte delinea estrategia electoral

La Juventud de la UCR- Somos Parte se reunió para analizar el escenario político provincial y delinear estrategias de trabajo para encarar las próximas internas partidarias con "una impronta que marque diferencias puntuales en la tarea proselitista, aunque la carencia de un cronograma electoral provincial nos mantenga con la incertidumbre de no saber los plazos que tenemos para desenvolver ordenadamente nuestro trabajo”.

La reunión se llevó a cabo este viernes en el Comité Provincial, con la presencia del vicepresidente del Comité Provincial de la UCR, Julio Fantín; la presidenta de la JR-Somos Parte Maggi Sacu; el secretario general de Resistencia de la JR, Franco Solis; integrantes del Comité Provincial Daniel Solis, del Comité Capital Ian Kaluk y el precandidato a intendente de Resistencia, Ricardo César Mayol, entre otros dirigentes.

En el encuentro se debatió ampliamente el escenario político provincial destacándose entre otras cuestiones la necesidad de que “el Ejecutivo provincial defina el cronograma electoral para que podamos trabajar con plazos concretos y cerremos filas para las internas partidarias y las próximas elecciones generales”.

“La JR-Somos Parte debe marcar las diferencias con nuestra propia impronta de trabajo, dentro de nuestro Partido y en la tarea proselitista dialogando con la gente. Es la mejor manera de prepararnos para las próximas internas y las elecciones generales. Consideramos que la UCR debe posicionarse con todo en el escenario político provincial”, expusieron.

“Tenemos valores y convicciones. Defendemos la libertad y la igualdad. La educación y la cultura del trabajo, como así también la igualdad de oportunidades reales para todos. Somos conscientes de la importancia histórica de este momento que estamos atravesando, entonces nosotros tenemos que bregar por fortalecer nuestro partido, desde la capital hasta en todos los rincones de nuestra provincia”, expresaron.

Por su parte el precandidato a intendente de Resistencia por Somos Parte, Ricardo Mayol, remarcó entre otros conceptos que “la juventud tiene fuerte historia dentro del radicalismo, no dudo que le pondrán ímpetu a su trabajo partidario para demostrar la importancia de la política como herramienta de transformación. Considero que hoy ese trabajo no solo se basa en la tecnología o en la informática a través de las redes sociales, sino que también no debemos dejar de lado esa vieja tarea de dialogar cara a cara con la gente, escuchando sus inquietudes, preocupaciones y esperanzas. Ese trabajo siempre ha dado muy buenos resultados”.

“La coherencia y el orden ha sido uno de los puntos fuertes que ha tenido el radicalismo a lo largo de la historia y no debemos olvidar esa premisa. Tenemos buenas perspectivas. Debemos mirar para adelante, construir y sumar para lograr cada objetivo”.