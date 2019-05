Causa Ligas Agrarias: Muertes violentas, sin autopsia

La sexta jornada del juicio oral denominado Ligas Agrarias que se realizó en la mañana de este jueves 2 de mayo vino a completar el cuadro descripto por la perito del Equipo Argentino de Antropología Forense Soledad Selva de la audiencia anterior, con el testimonio del médico Luis Bosio, también del EAFF, sobre el análisis de restos óseos de los dirigentes Carlos Piccoli y Eduardo Estigarribia realizados en mayo de 2.015.

Querella y Fiscalía sostienen que Estigarribia fue ultimado a balazos la noche del 12 de febrero de 1.977, en Corzuela, por un grupo de tareas liderado por el militar José Bettolli. Del caso Carlos Piccoli señalan que este se trasladaba en bicicleta por un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña, el 22 de abril del 79, donde fue acribillado con un fusil FAL y una pistola ametralladora PAM 3, por Alcides Sanferraiter y Cárlos Chavez (fallecido).Desde la defensa se plantean la versión de un supuesto “enfrentamiento”.

Mediante sistema de videoconferencia, desde Buenos Aires el doctor Bossio precisó que no se le realizó autopsia a Picolli ni a Estigarribia, sólo unos informes médicos que consistieron en una constatación del estado de los cuerpos a simple vista.

En el cadáver de Estigarribia se constataron fracturas en la tibia y peroné de la pierna izquierda. También se observaron fracturas completas de la segunda a quinta costilla en la parte izquierda del torso, siendo estas heridas las que le provocaron la muerte. Respecto de Carlos Piccolli, se verificaron lesiones en el cráneo compatibles con las provocadas por la penetración y trayectoria de un proyectil de arma de fuego con dirección de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y ligeramente de atrás hacia adelante.

La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 9 de mayo, oportunidad en la cual se espera concluir la etapa de testimoniales con el último testigo convocado y resolver en debate la incorporación o no del testimonio de Mártirez Sosa, ex enfermero en la Alcadía de Saénz Peña, fallecido el 22 de abril pasado. Resueltas estas cuestiones quedará la vía expedita para avanzar con las declaraciones de los imputados, para luego dar inicio a la serie de alegatos de cada una de las partes, presumiblemente el lunes 20 y/o jueves 23 de mayo.

Cabe aclarar que también se juzga el secuestro y tortura de los trabajadores rurales Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza, hechos por los cuales se imputa el ex comisario de Policía, Eduardo Wischnivetzky por privación ilegítima y tormentos. El ex policía José Rodríguez Valiente está acusado de encubrimiento.

Wischnivetzky hijo

Marcelo Wischnivetzky, hijo de uno de los imputados, fue el segundo testigo de la jornada. Convocado por la defensa, declaró sobre el contacto que mantuvo con Santos Brítez y Modesto Meza, dos campesinos que declararon ante el tribunal en la cuarta jornada del presente juicio y relataron haber sido secuestrados y torturados el 29 de agosto de 1.976 en un paraje en cercanías a Villa Berthet por un grupo de tareas del terrorismo de Estado.

Sucede que desde la Querella y Fiscalía se denunció una serie de ofrecimientos, (dinero y trabajo) que habrían sido realizados en 2.011 por parte Wischnivetzky hijo para que ambos negaran cualquier tipo de acusación contra su padre.

Tanto la Querella como la Fiscalía plantearon su oposición a que declare atento a la posibilidad de que incurriera en una autoincriminación y por no tratarse de una cuestión relacionada con el objeto procesal, pero desde el Tribunal se resolvió no hacer lugar a la petición, con la salvedad de interrumpir el testimonio de verificarse esa situación, tomando en cuenta la propuesta de la defensa de que el testigo brinde un relato concreto de cual el carácter de su vínculo con Santos y Brítez.

Según la versión de Wischnivetzky, no hubo tal ofrecimiento y sus gestiones se abocaron a consultar a Meza y Britez respecto de la inocencia de su padre. Relató que los testigos le confirmaron los hechos pero no que hayan denunciado a su padre, como consta en las declaraciones ante sede judicial, ante lo cual los instó a declarar nuevamente. “El hecho existió, me comentaron las torturas, pero mi papá no estuvo”, afirmó.

Ante lo que consideró ‘dilaciones’ del Poder Judicial, Wischnivetzky concurrió a un escribano con Britez y su hijo, para que este se retracte de lo denunciado en la etapa de instrucción. El acta no se realizó luego de que una hija de Britez le advirtiera de la posibilidad de incurrir en un falso testimonio. Con Meza ocurrió algo similar, este testigo estuvo acompañado por un conocido, Vicente Heller, padre a su vez de un amigo de Wischnivetzky, Roberto Carlos Heller. Este último, fue el tercer testigo de la fecha, básicamente detalló como presentó a Modesto Meza, compueblano suyo, ante Wischnivetzky, sin otra participación.