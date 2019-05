Créditos: Nikisch cuestiona el aumento del 30 por ciento para el gobernador y sus funcionarios

El diputado provincial Roy Nikisch anticipa que no respaldará las iniciativas acerca de los proyectos de las tomas de créditos del Ejecutivo chaqueño. Objeta el incremento del 30 por ciento, retroactivo a noviembre de 2.018, decretado para el gobernador y sus funcionarios.

El diputado provincial Roy Nikisch en diálogo con la prensa fijó posición sobre la no aprobación de los proyectos de toma de créditos del Ejecutivo Provincial y al mismo tiempo cuestionó el aumento del 30 por ciento, retroactivo a noviembre de 2.018, decretado para el gobernador y sus funcionarios.

Con respecto a la toma de crédito, Nikisch afirmó que no acompañará la iniciativa del Ejecutivo porque “el endeudamiento provincial ya es excesivo y no tenemos datos certeros sobre el cumplimiento y destino de los otros créditos que hemos aprobado”.

Aumento del sueldo al gobernador y funcionarios

Por otra parte, remarcó: “basta de endeudamientos. Debemos ser austeros y ordenados en el gasto público y siempre es bueno empezar por casa, sin embargo, a pesar que la gente está irascible porque no le alcanza la plata, con total desparpajo y haciendo oídos sordos a la necesaria austeridad, el gobernador Domingo Peppo dictó el 17 de diciembre el Decreto Nº 2.983 disponiendo una recomposición salarial para él, sus funcionarios y autoridades superiores de la Provincia, creando una bonificación por Responsabilidad Funcional equivalente al 30 aplicable a sus sueldos y retroactivo al mes de noviembre del 2.018”.

“En el Decreto 2.983 justifican el aumento diciendo que es una bonificación por Responsabilidad Funcional. Me pregunto: ¿recién ahora comenzarán a ser responsables de sus actos de gobierno?, ¿quiere decir que antes no lo eran? ¿Acaso no va implícito ser responsables cuando se asumen cargos públicos tan relevantes?”.

Por otra parte, aseguró que el Ejecutivo “está incumpliendo con la Constitución provincial y las leyes dictando un Decreto casi secreto, ya que no lo hace público y lo esconde, porque después de 4 meses de estar vigente, no envió a la Legislatura para su ratificación, ni lo publica en el sitio oficial del Gobierno, ni en el Portal de Transparencia. Al parecer todavía tienen un poco de vergüenza”.

“La Constitución provincial establece que el Poder Ejecutivo no podrá dictar decretos por los que se atribuya facultad legislativa alguna, salvo en casos de extrema necesidad y deberá dar cuenta en forma inmediata a la Cámara de Diputados. Todo esto es bien conocido por el Ejecutivo solo que aquí, estas exigencias legales han sido dejadas de lado y en ningún momento mostraron gran interés por la precisión jurídica. Estamos ante un grave síntoma de deterioro institucional evidente”, remarcó Roy Nikisch.