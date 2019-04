UPCP pide la prohibición de los cortes de luz a usuarios residenciales

El secretario general, José Niz señaló que “en una provincia electro dependiente donde se encuentra vigente un decreto de emergencia eléctrica, y la luz no se factura por el consumo real, estas medidas son una estafa para el consumidor”.

El dirigente del sindicato estatal reclamó “subsidios para todos los usuarios residenciales y que no se impulsen desde el Gobierno Provincial , convenios de reconocimiento de una deuda inexistente para lavar una sobrefacturación ilegal”.

Indicó Niz, que “con medio Chaco inundado nos tiran un salvavidas de plomo para que los usuarios nos terminemos de hundir, por eso realizamos presentaciones formales al Gobernador de la Provincia del Chaco, a la Cámara de Diputados y al defensor del pueblo para compeler a estos estamentos a dar respuestas viables al pueblo del Chaco frente al tarifazo”.

“No necesitamos medidas que nos ‘alivien’, queremos soluciones estructurales luego de los vetos a la Ley 2.991-A que disponía una auditoría externa a las cuentas de SEChEEP desde 2.013 a la fecha y la Ley 2.992-A que disponía no cobrar el Cargo Tarifario Específico a todos los usuarios de SEChEEP desde abril hasta diciembre, y que por el mismo no se aplicarán intereses moratorios, a fin de suprimir en parte los costos de las facturas de SEChEEP para tantas familias a las que se les hace imposible afrontar el tarifazo de la empresa provincial, estamos autorizados a pensar que nos quieren robar la poca plata que queda en nuestros bolsillos, sobre todo cuando el objetivo de la norma, sancionada por los legisladores, era determinar el origen de la deuda que SEChEEP acumuló con la proveedora CAMMESA en los últimos meses y que supera los 6.300 millones de pesos y no cargar sobre el usuario la creación y sostenimiento de un fideicomiso para obras que son responsabilidad de SEChEEP realizar conforme su ley de creación”, planteó Niz.

Presentación al Gobernador

“La noticia, que por su carácter mediático carece de la seriedad que requiere la problemática de la crisis energética que viven los chaqueños, consigna meras generalidades, sin ningún tipo de especificidad violentando de un modo evidente los derechos del usuario, custodiados constitucionalmente y el derecho a la información garantizado por la Ley 1.774-B (Antes Ley 6.431)”, expresó el secretario general de UPCP.

“Requerimos al gobernador un informe exhaustivo respecto de las medidas anunciadas. Exigimos que beneficien a todos los chaqueños y que se basen en criterios de inclusión”, planteó Niz.

“No se hicieron lecturas de los medidores, la facturación es arbitraria”, afirmó el gremialista.

“Los ‘convenios de refinanciación y auditorías de medición de energía” conllevan una contradicción indiscutible. Se reconoce que las facturas del servicio de energía eléctrica que se han venido cobrando a los usuarios, han sido calculadas sin lectura de los medidores, es decir no tienen basamento en el consumo real, sino en un consumo promedio que lo fija arbitrariamente la empresa monopólica SEChEEP”, expuso el dirigente estatal.

Luego, el secretario general de UPCP afirmó que: “Son tantos los requisitos del Programa Chaco Subsidia que más se parece a una ‘carrera de obstáculos’ que a un beneficio, porque sólo una mínima cantidad de usuarios podrán acceder al Chaco Subsidia mientras los 12 mil millones destinados a crear el fondo de financiamiento y el cargo fijo variable para el Fideicomiso se siguen acumulando y no se sabe su destino, pero lo que sí se sabe es que al usuario residencial no llega”.

“Por todas estas situaciones poco claras, solicitamos a la Cámara de Diputados que conforme las atribuciones de los artículos 107 y 108 de la Constitución Provincial soliciten informes al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, al Ministerio de Desarrollo Social y al Directorio de SEChEEP y también requerimos al Defensor del Pueblo que en el marco de las atribuciones que le competen, controle la ejecución del Programa mediatizado pero hasta ahora no concretado”, explicó Niz.

Las medidas que requiere:

1.- Prohibición de cortes de energía eléctrica a los usuarios por falta de pago de facturas.

2.-Suspensión inmediata de los cortes de energía eléctrica ya ordenados por falta de pago de facturas atrasadas.

3.-Subsidiar las tarifas de energía eléctrica a todos los usuarios residenciales.

4.- Prórrogas para los vencimientos de las Facturas de luz, con incorporación de la reducción de tarifas de modo retroactivo al 2016.

5. Inclusión de todos los usuarios en los subsidios para afrontar el pago de la luz.