El kirchnerismo reafirma respaldo a Jorge Capitanich

En el lluvioso sábado 27 de abril, se reunió el plenario de Unidad Ciudadana de Resistencia, en el Sindicato de Canillitas. En este ámbito, militantes kirchneristas del Chaco criticaron las medidas del gobierno nacional, poniendo énfasis en el impacto de la inflación sobre los ingresos populares; la fuerte suba de precios y tarifas. Otro momento en el plenario, fue la expresión de solidaridad con el pueblo afectado con la emergencia hídrica y la reivindicación de la lucha docente por la recuperación del salario y las condiciones de enseñanza-aprendizaje.

“Con Cristina a la cabeza”

“Unidad Ciudadana se constituyó en el proceso electoral de 2.017, cuando numerosa dirigencia descartaba el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y el pueblo del Chaco la mantenía en su corazón”, reivindicaron en la militancia kirchnerista. “Levantamos la bandera de esa conducción y tuvimos apoyo popular”, afirmaron. En el plenario de Unidad Ciudadana ratificaron ese liderazgo llamando “a la unidad para derrotar el proyecto de exclusión de Cambiemos bajo la conducción de CFK”, reafirmando “el proyecto nacional, popular, democrático y feminista”.

“Unidad sin la vieja política”

“La unidad debe ser cimentada con los sectores que no se resignaron, con el pueblo. Que no se rindieron a las políticas neoliberales de Cambiemos. No construimos nada con la dirigencia ganada por el posibilismo, ni los Domingo Peppo ni los Gustavo Martínez, ninguna provincia mejor y ninguna Resistencia mejor tendremos con esos representantes de la vieja política”, plantearon los militantes k.

Luego señalaron que “esa vieja política articula manipulaciones legales para dividir más el sistema político, con la finalidad de recoger en esa división un triunfo electoral en la debilidad. Cambiemos y el oficialismo provincial no se conforman con destruir económica y socialmente a nuestro pueblo, se aliaron también para suspender las PASO y destruir la herramienta que tiene el pueblo para transformar la realidad, que es la política”.

“¿Qué Unidad?”

“La creciente lucha y protagonismo de las identidades femeninas feministas, la juventud, los movimientos sociales, el movimiento educativo, el sindicalismo antiburocrático, entre otros, demanda una nueva forma de unidad y articulación que recoja las reivindicaciones y las transforme en elemento transformador. Las políticas de ampliación de derechos, como el Plan Progresar y la Educación Sexual Integral, son ejemplo de esa articulación necesaria”, dijeron en Unidad Ciudadana.

Así también consideraron que “esa unidad también se debe cimentar en torno a las ideas que inspiraron y rigieron en la construcción original de 2007, enriquecida de propuestas que superen errores y limitaciones y genere posibilidades de desarrollo social, ambiental, industrial y productivo para chaqueñas y chaqueños”.

Jorge Capitanich

“Esta idea implica reconocer a Jorge Capitanich como un protagonista necesario de esa construcción, articulando con los sectores sociales, políticos y económicos que son víctimas de las políticas actuales y con el protagonismo de quienes desde la resistencia no se resignaron y mantuvieron en alto las banderas nacionales y populares”, resaltaron los seguidores kirchneristas.

"!Un programa político transformador"

“Los tiempos próximos serán difíciles, aún bajo un nuevo gobierno popular. El daño a los sectores más desprotegidos de la sociedad que Cambiemos ha infringido es grande. Pero nos inspira el Néstor Kirchner de 2.003. Aquel que, con un puñado de legisladores en el Congreso y más desocupados que votos, salió adelante convocando a todas las ideas, construyendo sin entrega las bases de un nuevo país. La unidad en esta nueva etapa debe ser sólida y garantizar representaciones legislativas sin fisuras”, subrayaron los militantes k.

En el tramo final, reafirmaron que “las ideas que inspiraron el nacimiento de Unidad Ciudadana hoy tienen la misma vigencia que en 2.017, y nuestra joven organización tiene aportes para realizar. La construcción, para esta etapa, de un programa político transformador, participativo, democrático nos tendrá como protagonistas. Ese es el desafío que asumimos, contribuir desde nuestra mirada de la realidad y nuestra presencia en los territorios con propuestas y acción para ese nuevo programa político transformador”.