Créditos: Legisladores provinciales radicales quieren una mesa ampliada

Tras la reunión mantenida con el gobernador Domingo Peppo para abordar la solicitud del Poder Ejecutivo Provincial de tomar créditos por 50 millones de dólares y otro de 400 millones de pesos, diputados provinciales del bloque de la UCR dieron a conocer un comunicado:

“El gobernador Domingo Peppo nos convoca hoy, cuando el agua llega más arriba de la cintura de los chaqueños, para solicitarnos la pronta aprobación parlamentaria de dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo por los cuales se autoriza a tomar dos créditos argumentando la necesidad de realizar obras hídricas. Lo llamativo de los proyectos es que en ninguno se habla de esas ‘obras’ que dice el gobernador, solo de la compra de camionetas, motoniveladoras, grupos electrógenos, grúas, camiones, cables, etc”, expresaron.

“Breve historia de los créditos”

“Para quienes nos quieran presentar ante la sociedad como opositores seriales, no es un dato menor recordarles que, con los debates y cuestionamientos que consideramos responsables y necesarios, desde este bloque hemos acompañado cada uno de los pedidos de endeudamiento:

Año 2.010: Crédito de 180 millones de dólares para el segundo acueducto que no terminaron.

Año 2.012: Crédito de 250 millones de pesos para asistir al sector productivo (100 millones de pesos serían en carácter de subsidio y 150 millones de pesos en forma de créditos blandos) sobre lo cual no hay información.

Año 2.013: Crédito por 100 millones de dólares en el marco del PROSAP para realización de obras en el Impenetrable que a la fecha no se han informado.

Año 2.016: Crédito de 4.000 millones de pesos para que el gobierno pueda afrontar el pago de sentencias judiciales además del financiamiento de obras públicas destinadas a los pueblos originarios por hasta un monto 150.000.000 de pesos, financiamiento de obras públicas a ejecutar en los municipios por hasta un monto de pesos de 850.000.000 de pesos, financiamiento de la construcción del edificio del Poder Legislativo de la Pro1vincia por hasta un monto de 300.000.000 de pesos y financiamiento de otras obras públicas.

Crédito por 47 millones de dólares para acceder al cambio de financiamiento en el marco del crédito que se había tomado con el BNDES de Brasil por el segundo acueducto.

Año 2.017: Créditos por 5.500 millones de pesos para pavimentar la ruta 13 y la N° 9 en el tramo conocido como la ruta de El Impenetrable. Aún en veremos.

Año 2018: Crédito de 18.5 millones de dólares para pavimento en Quitilipi, Charata, Las Breñas y Machagai donde todavía ni siquiera se ha llamado a licitación.

Crédito de 23 millones de dólares para obras de acceso a los puertos de Las Palmas y Barranqueras.

Crédito de 4.200 millones de pesos de los cuales 300 millones de pesos iban a destinarse a municipios y el resto a cubrir el déficit de la caja provincial

Año 2.019: Crédito de 4.200 millones de pesos para pagar la deuda de SEChEEP con CAMMESA”, expusieron los legisladores radicales.

“12 años sin obras”

“Por todo esto es que los chaqueños no confían en este modelo de gestión, hace 12 años que no se hacen obras en la provincia. Se improvisa y se ponen parches. Si se hubiese realizado la infraestructura necesaria tal vez hoy sería diferente la situación de miles de pobladores. Independientemente de eso, y entendiendo cuales son nuestras responsabilidades mayores y las prioridades de la gente, no nos oponemos a la toma de créditos. Pero consideramos necesario convocar a una mesa ampliada, con representación de funcionarios provinciales, nacionales, legisladores, intendentes, cámaras que agrupen la actividad económica y productiva, referentes del sector agropecuario, etc, a fin de realizar un relevamiento detallado del impacto de la crisis hídrica para poder, a partir de allí, determinar con precisión a quiénes, cómo y cuándo se va a asistir y qué obras son necesarias hacer. Y en este punto queremos agregar algo que no vemos en la agenda oficial, cómo se va a asistir a las familias afectadas que perdieron todo, incluso sus viviendas a las que muchas familias no pueden regresar”, plantearon los diputados provinciales de la UCR