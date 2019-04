Ponti asume en la Comisión Provincial por la Memoria

Un auditorio integrado por referentes históricos de la militancia política, organizaciones de derechos humanos y funcionarios acompañó la presentación de Aníbal Ponti al frente de la Comisión Provincial por la Memoria.

Anibal Ponti



Fundador del “Integralismo” en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, Ponti formó parte la organización Montoneros, sufrió la persecución del terrorismo de Estado y el secuestro y encarcelamiento por razones políticas, al igual que su hermana, Sara Ponti, secuestrada y desaparecida.



Durante su presentación, Ponti realizó un recorrido histórico por las luchas de la militancia de los ’60 y ’70 en Argentina y el continente, y los desafíos del presente.



Saludó la realización del juicio oral denominado Ligas Agrarias, que tuvo su quinta jornada en la mañana de ayer, y destacó los dos ejes principales de su gestión al frente del espacio; “ Vamos a continuar el trabajo realizado de desarrollo de la memoria histórica y de impulso al juicio y castigo al genocidio, y también tengo el firme compromiso de lograr que este sea un sitio de defensa y apoyo a los referentes y organizaciones sociales y populares de América Latina”, destacó.



También remarcó su interés en lograr un trabajo conjunto en temas de memoria y derechos humanos con establecimientos educativos que visitan el Museo, así como la línea investigativa del Registro Único de la Verdad y el Programa de Asistencia en lo referido a los juicios orales en curso.



Estuvieron el diputado por el Parlasur, Julio Sotelo; la diputada provincial Gladis Cristaldo (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura); el ex diputado provincial Belzor Miño, presidente de la Fundación Ramón Carrillo; el ex secretario de Derechos Humanos, Juan Carlos Goya; el ex secretario de Derechos Humanos, Juan Carlos Goya; José Luis Valenzuela por la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos; Alejandra Antonietti, directora de

Consejos Escolares del Ministerio de Educación y veteranos de la Guerra de Malvinas.