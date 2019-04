La Unión Judicial pide audiencia a Valle

Atento a la proximidad de la Asamblea gremial que se desarrollará el miércoles 17 de abril, la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco solicita urgente audiencia por este medio, tal como se lo solicitó por nota, a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María Emilia Valle.

“Los trabajadores judiciales a los que esta institución representa demuestran su pleno compromiso con el servicio de justicia que sostienen diariamente, el cual es ignorado año tras año, con salarios que están por debajo de la línea de pobreza y que en los dos últimos años perdieron un 40 por ciento con la inflación, proyectándose para éste año una nueva pérdida del 20 por ciento”, expresan desde la Unión Judicial.

“La responsabilidad primaria de esta situación adjudicamos al Gobernador y al ministro de Hacienda, ya que son quienes manejan los recursos económicos de la Provincia, a quienes este gremio solicitó audiencia y prefirieron reunirse con un solo gremio y con la Asociación de Magistrados, ignorando los mecanismos de las paritarias con imposiciones e incumpliendo pactos preexistentes, tal como sucediera el año pasado, lo que llevó a este gremio a presentar un amparo con medida cautelar, acción que inconcebiblemente todavía no tiene trámite lo que configura una verdadera denegación de justicia”, plantean.

“No obstante, no podemos dejar de señalar que también hay responsabilidad de las máximas autoridades de nuestra Justicia, quienes no pueden ignorar que más de la mitad de los trabajadores del Poder al cual representan, se encuentran por debajo de la línea de pobreza, con sus derechos vulnerados por no poder reclamar ante las autoridades tal como lo pregonan la Constitución Nacional y la Provincial”, afirman en la Unión Judicial.