Partidos aliados del FChMM respaldan la reelección de Peppo

El gobernador y presidente del Consejo Provincial del PJ, Domingo Peppo, se reunió este sábado con referentes de partidos integrantes del Frente Chaco Merece Más, quienes manifestaron ampliamente el respaldo a la gestión y al objetivo de buscar la reelección. En la Isla del Cerrito, unos 18 dirigentes ratificaron la necesidad de buscar la unidad para "continuar ejecutando políticas que defiendan los intereses de los chaqueños, como hace más de 10 años".

El mandatario destacó la convocatoria de los referentes de agrupaciones y partidos políticos, con quienes analizó la situación política local y nacional. “Hubo un fuerte mensaje de buscar la unidad del frente y en especial dentro del Justicialismo, que es el partido vertebral”, precisó Peppo, al tiempo que subrayó la “vocación frentista” del PJ.

“Fue este frente el que logró traerle al Chaco un modelo político de gestión que verdaderamente transformó la provincia en los primeros 8 años; y posteriormente, en el contexto difícil que atravesamos, logró mantener activa una respuesta y acción desde el Gobierno”, resaltó el gobernador. A la par que valoró la intención de los partidos aliados de continuar unidos, aunque continuará en debate la denominación del frente.

Mientras que destacó el aporte de los referentes políticos hacia la gestión de Gobierno Provincial actual y la crítica a las políticas macroeconómicas nacionales. “Fustigaron las políticas macroeconómicas del Gobierno Nacional, y pusieron en valor que, a pesar de la crisis, el Chaco es una de las provincias en donde se mantuvo la gobernabilidad y se llevaron adelante políticas públicas para el desarrollo”, subrayó Peppo.

Asimismo, los dirigentes pidieron mayor diálogo e interacción con el Gobierno Provincial y el PJ: “Siempre son fructíferos estos encuentros, para nutrirnos, darnos fuerza y mejorar en las cuestiones que nos plantean”, expresó el gobernador, quien marcó coincidencia con el planteo de los partidos aliados: “Pusimos en énfasis en que la unidad del campo popular es la que nos dará impacto y fortaleza”.

Apoyo a la reelección

El que abrió fuego a la charla fue el referente del Partido Frente para el Cambio, Néstor Fantín, quien planteó la reelección del gobernador Domingo Peppo. “En tiempos difíciles, supo garantizar gobernabilidad y un Estado presente”, sostuvo.

A su turno, el presidente del Nuevo Espacio de Participación (NEPar), Juan José Bergia, analizó los logros del Frente Chaco Merece Más a lo largo de los años. “Desde la vuelta de la democracia es la fuerza política que más beneficios generó a los chaqueños, los logros son palpables y si bien en este último tiempo no se dieron todos los avances que deseábamos no es menor tener que gobernar en un contexto social y económico complejo y con un signo político nacional distinto al nuestro”, señaló.

En este sentido, reafirmó la pertenencia del NEPar a la coalición gobernante e instó al espacio a generar mensajes uniformes acerca las conquistas alcanzadas y marcar con firmeza la responsabilidad nacional en aquellos proyectos que no puedan concretarse. “Debemos generar acción política y de gobierno en la que la prioridad sea todos los chaqueños, y al mismo tiempo señalar lo que representa para la provincia la falta de acompañamiento para la Casa Rosada”, dijo.

Respecto para lo que se viene en el año electoral, Bergia no dudó en expresarse por la continuidad del presidente del PJ al frente del Gobierno. “Quedaron inconclusas muchas iniciativas, y el esfuerzo de Domingo Peppo con continuas gestiones en Buenos Aires es importante para mantener la gobernabilidad de una provincia nación-dependiente, que no depende exclusivamente de los ingresos que genera, lo que nos lleva a acompañar este proyecto que debe continuar 4 años más”, apuntó.

La presidenta del partido Frente Aliancista Integrador, Viviana Glibota, destacó el encuentro para “fortalecer el principio frentista del Partido Justicialista, de la mano del gobernador Domingo Peppo”. Es así, que confirmó que los partidos “hemos ratificado el acompañamiento al gobernador en su candidatura a la reelección; el apoyo a la suspensión de las PASO, que era una necesidad inminente en este momento; y hemos privilegiado el consenso y la unidad”.

Asimismo, puntualizó que el apoyo a la reelección a gobernador devino del análisis de la situación económica nacional actual y a las acciones llevadas adelante desde el Gobierno. “Peppo demostró templanza, calidez y serenidad para los difíciles tiempos que están transcurriendo y por ello hemos concluido que debe ser el candidato a gobernador para enfrentar los cuatro años que vienen”, manifestó.

Defender el trabajo chaqueño

“Peppo tuvo la sapiencia e hizo el esfuerzo para mantener el trabajo de los chaqueños, primero garantizando el pago de haberes que sabemos dinamiza el consumo provincial como también generando herramientas de apoyo para el sector privado mientras que la Nación se dan despidos más el cierre de comercios e industrias”, describió el referente del espacio Crecimiento, José Mongeló.

El ex legislador rechazó el calificativo de “provincia pobre” para Chaco e indicó que se trata de un distrito periférico que si no tiene el acompañamiento del gobierno federal no puede desarrollarse. “Siempre decimos que Chaco no es pobre, sino que la han empobrecido y si la Nación no respalda las consecuencias son negativas en lo económico y en lo social. No obstante, desde el Gobierno provincial se trabaja día a día para atenuar el impacto, sobre todo en poblaciones vulnerables”, expresó.

Mientras que, en lo electoral, Mongeló se pronunció también a favor de que Peppo continúe como primer mandatario. “Es necesario avanzar en este proyecto de transformación y esperamos que sea con un gobierno nacional peronista”, finalizó.